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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde sentetik uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 10'ar yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Denizli Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 Eylül'de tutuklanan A.K. ile M.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda M.S'nin metruk ev önünde gözcülük yaptığı, A.K'nin ise eski bir valiz içerisindeki kıyafetlerin altına gizlediği sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

Metruk evde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği, sanıkların cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğu iddianamede yer aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu A.K. ile M.S'nin yargılaması, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA