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Adana'da başından vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 37 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şahıs, kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na (15) tabancayla ateş açıp araçla kaçtı. Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen cinayet dedektifleri tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu ve Mersin'e kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Tespitler doğrultusunda A.E., saklandığı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.E.'nin elinde tabanca ile koşarak iş yerine girip ardından saldırıyı yapıp kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Musaoğlu 37 günlük yaşam savaşını kaybetti. Musaoğlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı