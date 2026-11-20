Adana Seyhan'da 23 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hakkında 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerince yakalandı. Hırsızlık suçundan aranan hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen baskında kaçarken yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hakkında 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun (36) saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, adrese baskın yaparak firari hükümlü M.U'yu kaçarken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA