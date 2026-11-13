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Adana'da misafir olduğu evin sahibini bıçaklayan zanlı tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde misafir olduğu evin sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde misafir olduğu evin sahibini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede 11 Kasım'da Burak Y'yi (42) bıçakla yaralayan şüpheli Dilyan Ö'nün (25) Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüpheli Dilyan Ö'nün Burak Y'nin evinde misafir olarak bulunduğu ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi.

Olay sırasında bıçakla boğazından yaralanan Burak Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede çıkan kavgada Burak Y, Dilyan Ö. tarafından bıçakla boğazından yaralanmıştı.

Sokağa çıkarak yardım isteyen Burak Y, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kendisini eve kilitleyip intihar girişiminde bulunan şüpheli Dilyan Ö, polislerin ikna çabasıyla elindeki bıçağı bırakıp teslim olmuştu.

Kaynak: AA
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