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ADANA'da kuyumcu dükkanında döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnafın Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanında döner yiyen kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi fenalaştı. O sırada iş yerinde bulunan komşu esnaf Murat Akbulut durumu fark ederek fenalaşan kişiye Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yemek parçası çıkan kişi, rahat nefes almaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı