Adana'da nefes borusuna yemek kaçan kişiyi komşu esnaf Heimlich manevrasıyla kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da kuyumcu dükkanında döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnafın Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Müdahaleyle nefes borusundaki yemek parçası çıkarılan kişi rahat nefes almaya başladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ADANA'da kuyumcu dükkanında döner yerken nefes borusuna et parçası kaçan kişi, komşu esnafın Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanında döner yiyen kişinin nefes borusuna et parçası kaçtı. Nefes alamayan kişi fenalaştı. O sırada iş yerinde bulunan komşu esnaf Murat Akbulut durumu fark ederek fenalaşan kişiye Heimlich manevrası yaptı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yemek parçası çıkan kişi, rahat nefes almaya başladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.