Adana Seyhan'da lokantacı, boğazına yemek kaçan müşterisini Heimlich'le kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir lokantada döner yiyen müşterinin boğazına yemek parçası kaçtı. Lokanta sahibi Suphi Atar, nefes almakta zorlanan müşteriye Heimlich manevrası uygulayarak onu kurtardı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Sümer Mahallesi'ndeki lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.
Lokanta sahibi Suphi Atar, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.
İlk yardım müdahalesiyle boğazındaki yiyecekten kurtulan kişi rahat nefes aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA