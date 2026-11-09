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Adana Seyhan'da hırsızlık ve yankesiciliğe azmettirme iddiasıyla zanlı tutuklandı

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Adana Seyhan'da hırsızlık yaptığı ve bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İki kişinin cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine yürütülen çalışmada yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırsızlık yaptığı ve bir kişiyi yankesiciliğe azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mirzaçelebi Mahallesi'nde Mazlum İ. ve Fatma M'nin cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık zanlısının Mehmet A. olduğunu belirleyen ekipler, U.A'yı (12) da yankesiciliğe azmettirdiği öne sürülen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, U.A'nın yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: AA
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