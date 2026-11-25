Adana'da silahlı saldırıda yaralanan çocuk 36 gün sonra öldü, toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Adana'da uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Musaoğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze namazına çocuğun babası Ercüment (47) ve annesi Nursel Musaoğlu (45) ile yakınları katıldı.
Gözyaşı döken anne Musaoğlu, "Ciğerim yandı. Oğlum küçücüktü, daha gençti, dünyaya doyamadı." diye ağıt yaktı.
Namazın ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasının iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nurmuhammed Musaoğlu, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde 36 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin gözaltına alınan A.E. (17) tutuklanmıştı.