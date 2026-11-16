Adana Seyhan'da kuyumcuda nefes borusuna yemek kaçan kişi Heimlich ile kurtarıldı

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Adana'da kuyumcuda yemek yiyen bir kişinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kişiye, sesleri duyarak iş yerine giren çevre esnafı Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuda yemek yiyen kişinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken şahıs panik yaşarken, sesleri duyan çevre esnafından Murat Akbulut iş yerine girdi. Akbulut, nefes borusuna yemek kaçan kişiye Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale ile şahsın nefes alması sağlanırken, büyük bir tehlike atlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı