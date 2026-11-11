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Adana'da 42 yaşındaki adamı boğazından bıçaklayan şüpheli özel harekatla yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre tartıştığı 42 yaşındaki adamı boğazından bıçaklayan şüpheli, eve kilitlenince özel harekat operasyonuyla gözaltına alındı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan tartışmada 42 yaşındaki adam boğazından bıçaklandı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kendisini eve kilitleyen şüpheli, teslim olmayınca özel harekat timleri operasyon düzenleyerek şahsı yakaladı. Bu sırada kafede bulunan vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yemeklerini yemeye devam etmesiyse dikkat çekti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Dilyan Ö. (25), arkadaşının arkadaşı Burak Y. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Teslim olmayınca özel harekat devreye girdi"

Olayın ardından polislerin geldiğini gören Dilyan Ö., kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Özel harekat polisleri şüphelinin bulunduğu daireye operasyon düzenledi. Ekiplerin operasyon hazırlığı ve müdahalesi sürerken, olay yerine yakın bir kafede oturan vatandaşların yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla Dilyan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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