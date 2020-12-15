Sevgiliye Güzel Sözler 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgilinize, sevdiğiniz kişiye güzel sözler söyleyerek onu mutlu edebilirsiniz. Sizler için en güzel sevgili sözlerini, sevgiliye söylenecek güzel sözleri derledik. Yazımızdan tüm sevgili sözlerine ulaşabilirsiniz...

Sevgiliye güzel sözler, sevgili sözleri ile sevgiliniz olan kişiye iltifat edebilir, ona değer verdiğinizi sözlerle kanıtlayabilirsiniz. Peki sevgili sözleri nedir? Sevgiliye güzel sözler nelerdir? Tüm sevgili sözleri listesi sizlerle.

SEVGİLİ SÖZLERİ 2020

Benim mutluluğum senin gözlerinde saklı.

Desem ki; Sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin…Nimettensin. Cahit Sıtkı Tarancı

Herkes fazlasıyla sevmiş… Ben eksikleriyle sevmiştim oysa!

Sadece sev dedi gözlerin. Bense aşka müebbet yedim.

Oksijeni bilmem ama kokun şart!

Seninle aynı dünyada, sensiz yaşamak ağır geliyor bana!

Sevgiliye Güzel Sözler 2021 - Sevgiliye Romantik Aşk Sözleri

Bedenim zindanlarda olsa bile senin sevgin yüreğimi götürür dünyanın her yerine sevgilim.

Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen… Ne yapıyorsunuz üçünüz burada…

Sen benim t?ll?rim? hangi notayı ist?y?r?k vuruyorsan, ben o m?k?md?n inliyorum sevgilim…

SEVGİLİYE GÜZEL SÖZLER

Açık çay içerdi hep… Demli olunca bardağın karşısından beni göremediği için…

D??il?r ki; Göz??n uzak ol?n gönül??n ?? uzak olur. D??im ki; Gönül'? gir?n, göz??n uzak ols? n? olur.

Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel.

Korkma sakin gecelerden, pencerende yıldız gibi parlayacağım. Uzaklarda yalnızım sanma sakın, nefes gibi içinde, gölge gibi arkanda, can gibi canında olacağım.

Sevgiliye Güzel Sözler

Şimdi yoksun… Seni dilediğim gibi düşünebilirim, tutup elini öpebilirim uzun uzun. Kimseler ayıplamaz beni yokluğunda seni sevdiğimi anlayamazlar ki!

Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder, büyükleri yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi yükselttiği gibi…

Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

Bir kurşun sesi kadar hızlı geçer hayat… Ama öylesine zordur ki kurşunu havada sevdayı yürekte tutmak.

Aşk kendinden vazgeçerek biz olanların değil, benliğini koruyarak bir olanların yazdığı bir hikayedir.

Şimdi bir harita açsalar önüme ve deseler ki; "Bir yer seç!", ben yine senin olduğun şehri seçerdim.

açsalar önüme ve deseler ki; "Bir yer seç!", ben yine senin olduğun şehri seçerdim. Anlam katan sensin güneşin doğuşuna ve batışına!

EN İYİ SEVGİLİ SÖZLERİ

Sen benim; bugünüme şükür ve yarınıma ?ua ??işim, azla yetinişim, çoğa göz ?ikm?yişimsin aşkım.

Gönlüm ayrılığının zehri ile hasta oldu. Fakat yine de vuslatından (kavuşmaktan) ümidini kesmedi.

Bır?k?c?ğım ?li hiç tutm?m, tut?c?ğım ?li is? hiç bır?km?m. S?ht? sevgilere gül olm?kt?ns?, g?rç?k sevgilere ?ik?n olurum daha iyi sevgilim!

Birine verilecek değer uğruna feda edilebileceklerle ölçülebiliyorsa aç gözlerini etrafına bak. Gördüğün her şeyi feda edebilirim. Ama sakın aynaya bakma.

Geceler seni sevdiğim kadar uzun olsaydı güneş asla doğmazdı. Ben sana aşığım, ben sana tutsağım, uğruna ölecek tek aşkımsın.

Ertesi gün sana kavuşamayacağım diye uyumadığım geceler var benim.

Uçmak için kuş olmak gerekmiyor. Bir "Seni Seviyorum" lafı yeter be güzelim.

Bir ay küser bir yıldız, ben kalırım hep yalnız, sanki senin yokluğunda dem tutuyor insafsız...

Gitmekle gitmek olmazmış… Gönlün kalır, aklın kalır anıların kalır… Cemal Süreya

Öyle büyükmüş ki içimizdeki yalnızlık, sevilmeyi beklerken beklemeyi sevmişiz.

Anılar üşüştü başıma dün gece… Sağ olsunlar, sabaha çıktım sevgili…

Sen yeter ki içinden de olsa seni seviyorum de! Kulaklarım çınlasa bile yeter sevgilim

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

Sana rastladığım gün susuzdum ve yalnızdım. Bir çırpıda içtim gözlerini yârim.

SEVGİLİ İLE İLGİLİ SÖZLER

Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin ve arkadaşınım. Biri bitse biri kalır. Seni her zaman seveceğim.

Yarı dalgalı olmamalı deniz… Ya tam dalgalanmalı ya da tam kudurmalı. Ya ümit vermemeli sevgiliye ya da tam sevmeli. Ya da çekip gitmeli.

S?ni b?ğrım? d?ğil, b?ğrımı v? b?şımı ?y?ğının ?ltın? b?stım. Yüzüm, gözüm topr?k ol?c?k, ?m? gönlüm ??im? senin aşkınla kok?c?k.

Sen benim tellerime hangi noktayı isteyerek vuruyorsan, ben o makamdan inliyorum sevgilim.

Biz sevdik mi yer oluruz. Biz sevdik mi sel oluruz. Biz sevdik mi lal oluruz. Biz sevdik mi can oluruz.

S?n b?nim; bugünüm? şükür v? y?rınım? ?ua ??işim, ?zl? y?tinişim, çoğ? göz ?ikm?yişimsin aşkım.

Sevgiliye güzel sözler söyler benim yüreğim. Dilim değil yüreğim söyler yüreğim.

Ey sevgili, gözlerin, dudakların, kaşların, tüm bedenin hele de o kalbin yok mu o kalbin tutsağın oldum ey sevgilim...

Biz güzel sözlerle büyümedik ki yalan sözlerle hayata bakalım. Benim tek güzel sözüm de özüm de sensin sevgilim.

Rüyaların en güzelini görürken Tanrının seni koruması için gönderdiği meleklerin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında bile sana kimseler zarar veremesin.

Benim can damarımdır senin gözlerin, gözlerinde bir yaş olmak isterim, o gözlerde hayata seninle bakmak isterim, sen tek hayatımsın ne olur anla sevgilim.

Bir kelebek olsaydım, bir günlüğüne de olsa konmak isterdim yüzük parmağına.

Sen yokken, birkaç defa daha sevdim seni. Helal et!

Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey bu. Önce özlüyor, sonra ağlıyor, akşamları küsüyor, geceleri çok seviyorum.

Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe keşfettiğimi, kimsenin okuma yazma bilmediği bir kentte.

Güller anlatsın sana olan sevgimi, güller anlatsın yalnızlığımı, çaresizliğimi. Yavaş yavaş eriyen yüreğimi güller anlatsın ben anlatamadım.

Varlığınla başlayan bir günün yokluğunla bitmesine alışamadım, aklımda olduğunun yarısı kadar yanımda olsaydın hiç sensiz kalmazdım!

Her gece gözümü uyku tutmuyor. Sadece seni düşünüyorum, hayallerim aklıma geliyor. Ya bir gün benden ayrılırsan o zaman ne olacağım onu düşünüyorum.

SEVGİLİYE ATILACAK GÜZEL MESAJLAR

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim.

Gözlerin nehir, kirpiklerin köprü olsun. Ben tam üzerinden geçerken ipler kopsun, düştüğüm o yer dudakların olsun.

Hissedince sana vurulduğumu baharda kuş olup uçasım gelir, bakınca o güzel gözlerine hasreti bir anda silesim gelir ama ne çare bir tanem ne çare ne kuş olup uçabilirim ne de hasreti silebilirim ama inan bana bir tanem inan seni bir ömür boyu sevebilirim.

Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzeli de sende sevgilim.

Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama benim için dünyalar kadar önemlisin.

Sevgilerin en güzeli seni sevmek, özlemlerin en güzeli seni özlemek ve hayatın tadı sabah kalktığında senin var olduğunu bilmek.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu, benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Benim tek bildiğim seni ölümüne sevdiğim...

Günahın özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun.

Eğer beni bu sokakta, bu semtte, bu şehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, gözlerinin daldığı yerdeyim.

Aşkların en soylusu birken birçok olandır sevginin en güzeli paylaşılan emekleri aşkların en soylusu birken birçok olandır çıkarsız ve sınırsız paylaşılan yürektir.

Sen güllere özenme, güller sana özensin. Üzme tatlı canını, sen güllerden güzelsin. Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar özelsin. Gülüm sen her şeye değersin.

Özgürlüğe koşmak gibi seni sevmek bebeğim.

Senin 2 saniyede düşünüp söylediğin şeyler beni 2 gün mutlu ediyor.

Sana olan sevgim bedenimdeki kanların hepsi bedenimi terk edince ve sana olan sevgim ben ölünce bitecektir.

İçimi öyle bi kapladın ki, hani derler ya iğne atsan yere düşmez diye; işte öylesine sen doluyum.

Bazen etrafın ne kadar kalabalık olursa olsun, kaç kişi seni severse sevsin. Kalbin sadece birini ister, birini bekler.

Beni başkalarıyla bir tutma, onlar gemileri yakar ben limanı.

Bu gece kayarken yıldızlar gökyüzünden ve gözümden yaşlar süzülürken dilek tutmadım, ilk defa sadece teşekkür ettim tanrıya bu gece yanımda olduğun için.

Sen şu an en güzel yerdesin can duamdasın.

Ömrün olmak istiyorum seninle başlayıp seninle biten.

Sen çaresizliğin ayak ucunda demlenen, yüreğime armağan edilen sonsuzluk hediyesisin. Sen benim acıya dayanma gücüm, yüreğime işlenmiş sabrımsın. Ben aşkın kendisini Allah`ta, yansımasını da sende gördüm.

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan senin üstüne gül koklamam gülüm, seni koklamak olsa da ölüm, inan uğrunda ölmeye değer be gülüm.

Ağzımın tadı yoksa, hasta gibiysem, boğazımda düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam inan hep güzel gözlerinin.

Seni sevdiğimi düşündükçe ölmeyi diliyorum Tanrıdan. Her seferinde kalbim başka bir isyan çıkarıyor. Elimde olsa kalbimi yerinden söker ayaklarımla çiğnerdim ama elimde değil. Ne seni sevmemek ne de kalbimi söküp çiğneyebilmek… Yapabildiğim tek şey seni sevebilmek.

Sevgili sözleri 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgili sözleri 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgili sözleri 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgili sözleri 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgili sözleri 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar

Sevgili sözleri 2021| Sevgiliye güzel sözler, en iyi sevgili sözleri, sevgili ile ilgili sözler, sevgiliye güzel mesajlar