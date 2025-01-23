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Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezi "Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi" tamamlandı. Bağımlılıkla mücadelede yeni bir umut kapısı olarak nitelendirilen merkez, kadın ve erkek hastalar için özel alanlar, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla hizmet verecek.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde, kentte bağımlılıkla mücadeleye karşı savaş başlatıldı. Hayırseverlerlerin katkılarıyla Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden biri olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

BAĞIMLILIKTAN KURTULAN GENÇLER İŞ SAHİBİ OLACAK

Merkezde kadın ve erkek hastalar için özel alanlar, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla bağımlılıkla mücadelede edilecek.6 ayın sonunda taburcu edilen gençlerin, kariyer merkezi sayesinde iş sahibi olmaları ve daha sonra normal hayatlarına devam etmeleri hedefleniyor.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YENİ BİR UMUT KAPISI"

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden biri artık Kayseri'de. Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde ve hayırseverlerimizin özverili katkılarıyla tamamlanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kadın ve erkek hastalar için özel alanları, meslek edindirme programları ve uzman kadrosuyla bağımlılıkla mücadelede yeni bir umut kapısı açıyor" ifadelerine yer verildi.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Çiçek, merkezin sadece kente hizmet eden bir yerden ziyade, Türkiye'ye hizmet veren bir merkez olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye Türkiye'nin en donanımlı rehabilitasyon merkezini kazandırdı
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Güzel tesis , güzel düşünce, güzel vali. Bravooo

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