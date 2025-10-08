Meyve diyetiyle 20 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Frutaryenlik akımına katılan ve sadece çiğ meyve ile beslenen sosyal medya fenomeni Karolina Krzyzak hayatını kaybetti.

Üniversite okumak için gittiği İngiltere'de vegan beslenmeye başlayan Karolina Krzyzak'ın başlangıçta sağlıklı bir tercih olarak gördüğü bu yaşam tarzı zamanla bir takıntıya dönüştü. Sosyal medyada paylaştığı gönderilerde "Veganlık gözlerimi açtı, hayatımı değiştirdi" ifadelerini kullanan Krzyzak, takipçilerine sıkı beslenme kurallarını örnek gösterdi.

SADECE MEYVE YEDİ

The Mirror'ın haberine göre Karolina, 2017 civarında "meyvecilik" (fruitarianism) olarak bilinen, yalnızca çiğ meyve tüketimine dayalı bir beslenme biçimini savunan bir kadınla tanıştı. Protein, yağ ve omega-3 yağ asitleri gibi temel besinleri içermeyen bu diyet, kısa sürede sağlığını olumsuz etkilemeye başladı.

SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIĞINI KÖRÜKLEDİ

Ailesi, Krzyzak'ın aşırı kilo kaybını fark ederek Polonya'ya dönüp tedavi olmasını istedi. 2018'de bir yeme bozukluğu merkezinde tedavi gördü; ancak döndüğünde yeniden katı meyve diyetine başladı. Arkadaşlarına "Ailem yaşam tarzımı anlamıyor, beni sadece sosyal medya destekliyor" dediği belirtildi.

SAÇLARI DÖKÜLDÜ, DİŞLERİ ÇÜRÜDÜ

Zamanla Krzyzak'ın saçları döküldü, tırnakları sarardı, dişleri çürümeye başladı. The Cut'a göre, hayatının son aylarında osteoporoz ve ciddi bir protein eksikliği ile mücadele etti. Albümin seviyesinin düşmesi nedeniyle bacaklarında ödem oluştu, tek başına yürümekte güçlük çekmeye başladı.

20 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

Polonyalı kadın 2024 yılında "ruhsal yolculuk" olarak adlandırdığı dünya turuna çıktı. Karolina, önce Tenerife'ye, ardından eylül ayında "sağlıklı yaşam merkezi" olarak tanınan Bali'ye gitti. Aralık ayında Sumberkima Hill tatil beldesine yerleştiğinde kendi başına yürüyemeyecek kadar zayıflamıştı.

Otel görevlileri onu odasına taşımak zorunda kaldı. Personel doktor çağırmak istese de Karolina buna izin vermedi; yalnızca meyve istediğini ve kimsenin kendisine dokunmamasını istedi.

Birkaç gün sonra arkadaşlarının haber alamaması üzerine personel odaya girdiğinde, Krzyzak'ın yaşamını yitirdiğini gördü. Karolina vefat ettiğinde 20 kilonun biraz üzerindeydi.

ÖLÜM NEDENİ: YETERSİZ BESLENME

27 yaşındaki Karolina Krzyzak'ın ölüm nedeni "aşırı yetersiz beslenme" olarak açıklandı. Yakın arkadaşları, onun tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyduğunu ancak sosyal medyada çevresinin inançlarını pekiştirdiğini söyledi. Bir arkadaşı The Cut'a, "Çevrimiçi topluluk, aslında vücudunu mahvetmesine rağmen, ona kendisi için iyi bir şey yaptığını hissettirdi" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, doğrulanmamış bilgilerle uygulanan radikal diyetlerin insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada popüler hale gelen "detoks", "doğal beslenme" ve "meyvecilik" gibi aşırı kısıtlayıcı akımların, tıbbi destek alınmadan uygulanmasının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.