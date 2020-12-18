Romantik Sözler 2021 | En Romantik Aşk Sözleri!

Sevgiliye romantik sözler söylemek onu her zaman mutlu edecektir. Romantik aşk sözleri sayesinde siz de sevdiklerinize onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyebilir, kalbinizden geçen güzel hisleri kelimeler yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte dünyanın en romantik sözleri!

Dünyanın en romantik sözleri, kalbinizden geçen güzel hislerin, aşkın, sevginin ve saygının kelimelere dökülmüş halidir. Siz de sevdiğiniz insana onu ne kadar çok sevdiğinizi, ona neler hissettiğinizi ve onun için neler düşündüğünüzü en romantik aşk sözleri ile dile getirebilirsiniz. Bu yazıda sizin için derlediğimiz etkileyici romantik sözleri ayrıca Instagram, Whatsapp ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

SEVGİLİYE ROMANTİK SÖZLER

Hep aklıma geliyorsun bak gördün mü senin de gidecek başka yerin yok. - Özdemir Asaf

ROMANTİK SÖZLER

Senden önce kendimi kaybolmuş gibi hissediyordum. Her yer karanlıktı ve bir daha asla güneş doğmayacaktı sanki içimde. Sonra sen geldin ve beni saklandığım o karanlık kuyudan çıkardın. Bana yeniden sevmeyi daha da önemlisi tekrardan güvenebilmeyi öğrettin. O kadar sıkı sarıldın ki bana, sanki yıllarca kaldık öyle. Ellerimi tuttuğun o ilk günden beri kalbim yalnızca senin için atıyor!

ROMANTİK SÖZLER

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık sevdada boğulur.

Beni sev ya da nefret et, ikisi de benim lehime. Beni seviyorsan, daima kalbinde olacağım ve benden nefret ediyorsan, aklında olacağım. - Qandeel Baloch

Romantik Sözler

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.



Eskiden şiirler manasız gelirdi. Yağmur canımı sıkar, yeni doğan gün bir anlam ifade etmezdi. Şimdi senin varlığın başlı başına bir şiir, aşkın şair etti beni.

Romantik Sözler

Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. - Mevlana

Benim sevdasında bencil; ama yüreğinde sağlam sevdiğim. Aklıma gelişini seveyim: ne güzel darma duman ediyorsun beni. - Nazım Hikmet

Romantik Dözler

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Aşk bir rüyadır. Kimi gerçekten sadece hayallerinde yaşar. Kimi yaşarken gözleri ve yüreği ile görür. Bildiğin rüya işte, yaşarken yaşanan mucize; gözü açık rüya görmektir seninle aşk…

romantik sözler

Seni seviyorum, ama nasıl, avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak kırasıya, çıldırasıya.- Nazım Hikmet

Canım benim bilir misin? Canım dediğimde içimden canım çıkıp sana koştuğunu duyarım hep. - Ahmet Arif

romantik sözler

Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…



Sen bu karanlık ömrümün içine bir sevinç ışığı gibi, kurumaya yüz tutan can veren bir nisan yağmuru gibi birdenbire geldin. - Sabahattin Ali

romantik sözler

Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel. - Ümit Yaşar Oğuzcan

Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onlardan değilim ben sensiz de yaşarım; ama seninle bir başka yaşarım. - Nazım Hikmet



romantik sözler

Sen bana Allah'ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.

'Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır. - Mahatma Gandhi



Romantik Sözler

Öyle uzaktan seyretme adına hayran olduğum yar. Buyur gel ömrüme, ömrüm, ömrün olsun. - Mevlana

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Başarılı bir evlilik, daima aynı kişiyle, birçok kez aşık olmayı gerektirir. - Mignon Mc Laughlin

İnsana imtihan için özlemek yeter, bir şehri, bir sesi, bir nefesi. İmtihan için bir sen yeter…

Ve ben dilek tutmadım hiç. Hep dua ettim, ömrüm ömrüme nasip olsun diye!

Bütün şairler sana mı aşıktı ki her okuduğum şiirde, dinlediğim ezgide sen varsın.

Gözümle gördüğüm değil, gönlümde kördüğümsün. Çözmeye niyetim yok, sen benim ömürlüğümsün.

Romantik Sözler

KISA ROMANTİK SÖZLER

Aşk sözleri romantik kısa versiyonlarının bulunduğu bu yazımızda en güzel hisleri kısaca anlatan güzel sözler bulabilirsiniz.

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik. - Nazım Hikmet



Mevsimin suçu yok. Yokluğun soğuk.Romantik Sözler

Romantik Sözler

Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körüm.

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim. - Nazım Hikmet

Romantik Sözler

Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm.

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Romantik Sözler

Ona bakıp kıyamamak mı yoksa bakıp da doyamamak mı aşk.

Sana şiir yazmak ne haddime. Varlığın şiir zaten.

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük! - Nazım Hikmet



Romantik Sözler

Öyle bir sev ki beni ben bile kıskanayım kendimi.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Romantik Sözler

Bakıyorum sana, sana baktıkça yarınlarım geliyor aklıma.

Aşk, senin gülüşünde saklı.

Romantik Sözler

O kadar güzel bakıyorsun ki bazen, bütün dünya kör olsun istiyorum.

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Romantik Sözler

Sensiz bir gün daha akşam oldu. İçim el vermiyor. Biz buna "gün" demeyelim.

Sahi neydi o kaide. Sevince mi kaybediyorduk yoksa kaybedince mi seviyorduk.

Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden bir bilsen.

Romantik Sözler

Sen yeter ki çocukluk yap. Gönlümde salıncağın hazır…

ETKİLEYİCİ ROMANTİK SÖZLER

Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle yine tanış yine seveyim.Aklımda işin yok! Durup durup aklıma gelme… Yanıma gel, mevzu kalbimde!

Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman, çünkü iki yüzüyle çıkar karşına hayat. Bir sözcük sessizliğin kanadı olur bakarsın, ateş de pay alır kendine soğuktan. Seni sevmeye başlamak için seviyorum seni, sana olan sevgimi sonsuzlaştıracak bir yolculuğa yeniden başlamak için…



Acılarımı bile tatlandırıyor aşkın. Yıkıma terkedilmiş kalemin bütün hücrelerine sürülmüş iksir gibisin.

Aşk tüm dünya insanlarının içinde sana tanıdığım ayrıcalıktır.

Yalnızlık insanlara çok şey öğretmiştir. Ama sen gitme cahil kalayım. - Nazım Hikmet

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp ben artık kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

Korkma bana âşık olmaktan ya da çekip gitmekten. Çünkü kalbimdeki hiçbir cesedi sahipsiz bırakmadım ben. - Nazım Hikmet

Karanlık, karanlığı gideremez: bunu sadece ışık yapabilir. Nefret nefreti ortadan kaldıramaz: yalnızca aşk bunu yapabilir.

Denize ilk kez giren çocuk masumiyetiyle seviyorum seni. Boğulacakmışım gibi.

Ben seni saçlarının beyazladığı günü görmek isteyecek kadar çok ve delice.

Ağzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmam…

Ey yar! Soğuksan donmaya geldim. Ateşsen yanmaya, yağmursan ıslanmaya, seninle ölmeye geldim.



Aşk tenini nefsetmek değil, ruhunu resmetmektir. Bedenini bedene değil, kalbi kalbe hapsetmektir.

Baharda toprağa düşen cemre gibi düştün yüreğime kırk ikindi yağmurları gibi ıslattın düşlerimi o günden sonra hep kalbimde çiçek açtın ey sevgili.

Durup dururken hiç bitmeyecekmiş gibi bağlanıyorum başladığım güne ve her seferinde sen çıkıyorsun suyun yüzüne.

Sen güldün ben bir yudum daha içtim çaydan. Yoksa nasıl açıklardım, içimdeki sıcaklığı.

Bir kelimeye milyonlarca anlam yüklediğim felsefemsin. Sen olmadığın zaman anlamsız kalırım, gereksiz olurum.

Yeter ki diline dolanayım; istersen bir küfür, istersen bir şarkı olayım.



O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim uzaktan yandığım olur kendisi.

Şimdi sen bilmezsin ama benim sana dokunmadan sarılmışlığım var.



Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.