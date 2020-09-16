Renkler: Ana renkler ve ara renkler hangileridir? Renk isimleri ve Renk kodları nelerdir? Tüm renklerin isimleri Hayata anlam katan en önemli şeylerden birisi renklerdir. Renkler olmasa birçok şey eksik kalır. Doğada ve çevremizde milyonlarca renk bulunmaktadır. Peki doğada bulunan renkler nelerdir? Renk isimleri hangileridir? Tüm renklerin kodları ve isimleri haberimizde...

Renk, ışığın gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Birçok renk vardır. Başlıca mavi, kırmızı, beyaz, sarı, turuncu vb. şeklinde birçok renk bulunmaktadır. Ayrıca bu renklerin türevleri de vardır. Peki tüm renk isimleri nelerdir? Renklerin kodları nelerdir, renkler hakkında bu yazımızdan epey bilgi öğrenebilirsiniz.

RENK NEDİR?

Renk, ışığın gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız. İnsan gözü 380 nm ile 780 nm arasındaki dalgaboylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünür ışık denir. Renkler için genelde kulağımızla duyduğumuz ince ve kalın ses analojisi yapılsa da, ses algısının aksine aynı anda gelen ışık frekansları değişik kanallardan algılanamaz (başka bir deyişle göz frekans analizi yapamaz), dolayısıyla aynı anda ince ve kalın sesleri birbirine karıştırmadan duymamıza karşın gözümüz için bu "çok seslilik" söz konusu olmadığından değişik ışık frekanslarının sadece kombinasyonlarını algılayabiliriz. Bu prensibi açıklamak veya pratik uygulamalarda kullanmak için çeşitli renk modelleri geliştirilmiştir.

RENKLERİN DALGA BOYU VE FREKANSLARI

Kırmızı rengi dalga boyu : ~ 625-740 nm Frekans : ~ 480-405 THz

Turuncu rengi dalga boyu : ~ 590-625 nm Frekans : ~ 510-480 THz

Sarı rengi dalga boyu : ~ 565-590 nm Frekans : ~ 530-510 THz

Yeşil rengi dalga boyu : ~ 500-565 nm Frekans : ~ 600-530 THz

Camgöbeği rengi dalga boyu : ~ 485-500 nm Frekans : ~ 620-600 THz

Mavi rengi dalga boyu : ~ 450-485 nm Frekans : ~ 680-620 THz

Çivit mavisi rengi dalga boyu : ~ 450-420 nm Frekans : ~ 620-600 THz

Mor rengi dalga boyu : ~ 380-440 nm Frekans : ~ 790-680 THz

ANA RENKLER NELERDİR?

Doğada bulunan ve temel olan renklere ana renkler denir. Ana renkler doğada kendi başına bulunabilme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ise ara renkler ana renklerin karışımından meydana gelmektedir.

Doğada toplamda 3 ana renk mevcuttur. Bu ana renkler: Mavi, Kırmızı ve Sarı renkleridir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin karışımından meydana gelmektedir diyebiliriz.

3 Ana Renk : Mavi - Kırmızı - Sarı

Bunun yanı sıra ana renklerden gibi bilinen siyah ve beyaz renkleri bu ana renklerden tamamen farklıdır. Güneş ışınlarının yansıtmayan tamamen güneş ışınlarını emen cisimler gerçek anlamda bir renk olarak kabul edilmeyen siyah olarak görünürler. Siyah hiçbir şekilde güneş ışığının yansıtmama özelliği ile bilinmektedir. Beyaz rengi ise tüm renklerin karışımı olarak ifade edilir. Siyah ve beyaz renk olarak bilinse de birçok resmi kaynağa göre bilimsel açıdan renk olarak ifade edilmezler. Çünkü beyaz renginden tüm renkler meydana çıkar. Siyah ise tam tersi tüm renklerin soğurmaktadır. Yani renksizlik olarak tanımlanır.

ARA RENKLER NELERDİR?

Ana renklerin dışında bir de ara renkler vardır. Ara renklerin diğer ismi yardımcı renkler olarak geçmektedir. Ara renkler de 3 tanedir. Ve bu renkler turuncu, yeşil ve mor olarak tanımlanır. Yani toplamda 3 ara renk vardır.

3 Ara Renk : Turuncu - Yeşil - Mor

Bu 3 ara renkten;

Turuncu renk kırmızı ve sarının karışımıyla,

Yeşil renk mavi ve sarının karışımıyla,

Mor renk ise kırmızı ve mavi rengin karışımıyla elde edilir.

Ayrıca bu renklere beyaz ve siyah katıldığında tüm renklerin eldesi yapılabiliyor.

SİYAH VE BEYAZ RENK OLARAK KABUL EDİLİYOR MU?

Yukarıdaki paragrafta da yazdığımız gibi birçok kaynakta siyah ve beyaz renk olarak kabul edilmiyor. Çünkü renkler beyaz ışığın prizmadan ayrıştırılmasıyla oluşur. Her renk beyaz renginden oluştuğu için beyaz renkten sayılmamaktadır.

Buna ek olarak siyah ise tüm renkleri soğurma özelliğine sahiptir. Yani siyah renksizlik durumu olmaktadır. Haliyle siyah da bilimsel olarak renk sınıfına girmiyor.

Kısacası siyah ve beyaz bilimsel anlamda renk kabul edilmezler.

Renk cümbüşü

TÜM RENKLERİN İSİMLERİ

Doğada bilindik ve var olan tüm renklerin isimleri aşağıdaki gibidir.

Açık galibarda

Açık mavi

Açık mor

Açık turkuaz

Açık yeşil

Açık yeşil sarı

Alev kırmızısı

Alev turuncusu

Alice mavisi

Alizarin rengi

Altunî

Aşı boyası

Ametist rengi

Armut rengi

Akuamarin rengi

Asker yeşili

Bakır rengi

Barut rengi

Bataklık yeşili

Bebek mavisi

Bej

Beyaz

Bondi mavisi

Bordo

Bronz rengi

Buğday rengi

Burgonya

Camgöbeği

Camgöbeği mavisi

Çam yeşili

Çay yeşili

Çelik mavisi

Çikolata rengi

Çivit rengi

Deniz mavisi

Deniz yeşili

Devedikeni rengi

Eğrelti yeşili

Elektrik mavisi

Elektrik yeşili

Elektrik çivit rengi

Elektrik lime rengi

Elektrik mor rengi

Enternasyonal turuncu

Falu kırmızısı

Fildişi rengi

Fransız gül rengi

Galibarda (parlak mor)

Gece mavisi

Gök mavisi

Gri

Gri-kuşkonmaz

Gül rengi

Gümüşi

Haki

Hardal rengi

Havuç rengi

Horozibiği rengi

İlkbahar yeşili

İslam yeşili

Kabak rengi

Kahverengi

Kahverengimsi gri

Kamuflâj yeşili

Karanfil pembesi

Karanfil rengi

Kardinal rengi

Karolina mavisi

Kayısı rengi

Kehribar rengi

Kestane rengi

Keten rengi

Kırmızı

Kırmızımsı kahverengi

Kırmızı-menekşe

Kiraz kırmızısı

Kiremit rengi

Kobalt rengi

Kobalt mavisi

Koyu galibarda

Koyu haki

Koyu kahverengi

Koyu kestane

Koyu kırmızı

Koyu kızıl kahverengi

Koyu leylak

Koyu magenta

Koyu mandalina

Koyu mavi

Koyu menekşe

Koyu mercan

Koyu mor

Koyu pastel yeşil

Koyu pembe

Koyu şeftali

Koyu toz mavi

mavi Koyu turkuaz

Koyu yeşil

Kösele rengi

Kremrengi

Kum kahverengisi

Kuşkonmaz rengi

Lacivert

Lavanta rengi

Lavanta mavisi

Lavanta pembesi

Lavanta grisi

Lavanta galibarda

Lavanta pembesi

Lavanta mor

Lavanta gül rengi

Limoni

Açık Limon

Leylak rengi

Lime rengi

Mandalina rengi

Malakit rengi

Mavi

Menekşe rengi

Menekşe-patlıcan rengi

Mercan

Mercan kırmızısı

Mısır rengi

Mor

Morsalkım rengi

Nane yeşili

Nar rengi

Navajo beyazı

Okul otobüsü sarısı

Orkide rengi

Orman yeşili

Parlak mor (galibarda)

Pas rengi

Pastel pembe

Pastel yeşili

Patlıcan rengi

Pembe

Pembe-turuncu

Peygamber çiçeği rengi

Prusya mavisi

Safran rengi

Safir rengi

Sarımsı kahverengi

Sarımsı pembe

Sarı

Sıcak magenta

Sıcak pembe

Siyah

Siyahımsı koyu kahverengi

Soluk sarı

Şeftali rengi

Şeftali-turuncu

Şeftali-sarı

Tarçın rengi

Teal

Toz mavi

Turkuaz

Turuncu

Turuncumsu sarı

Yeşil

Yeşil-sarı

Vurgun pembe

Yonca yeşili

Yosun yeşili

Zeytuni

Zümrüt yeşili

Renkler

RENK KODLARI NELERDİR?

İnternette, kodlama yaparken vb. işler için kullanabileceğiniz renk kodları aşağıdaki gibidir.

En Çok Kullanılan Renkler ve Kodları:

Siyah renk kodu : #000000

Gümüş renk kodu : #c0c0c0

Bordo renk kodu : #800000

Kırmızı renk kodu : #ff0000

Lacivert renk kodu : #000080

Mavi renk kodu : #0000ff

Menekşe renk kodu : #8f00ff

Galibarda renk kodu : #ff00ff

Yeşil renk kodu : #008000

Çimen renk kodu : #00ff00

Kahve renk kodu : #964B00

Sarı renk kodu : #ffff00

Teal renk kodu : #008080

Cyan renk kodu : #00ffff

Gri renk kodu : #808080

Beyaz renk kodu : #ffffff

Diğer Tüm Renklerin Kodları:

Açık galibarda : kodu : #FF77FF

Açık mavi : kodu : #ADD8E6

Açık mor : kodu : #E0B0FF

Açık turkuaz : kodu : #08E8DE

Açık yeşil : kodu : #66FF00

Açık yeşil sarı : kodu : #7FFF00

Alev kırmızısı : kodu : #DFFF00

Alev turuncusu : kodu : #FF4D00

Alice mavisi : kodu : #FF6600

Alizarin rengi : kodu : #F0F8FF

Altunî : kodu : #E32636

Aşı boyası : kodu : #FFD700

Ametist rengi : kodu : #9966CC

Armut rengi : kodu : #D1E231

Akuamarin rengi : kodu : #7FFFD4

Asker yeşili : kodu : #4B5320

Bakır rengi : kodu : #B87333

Barut rengi : kodu : #3D2B1F

Bataklık yeşili : kodu : #ACB78E

Bebek mavisi : kodu : #E0FFFF

Bej : kodu : #F5F5DC

Beyaz : kodu : #FFFFFF

Bondi mavisi : kodu : #0095B6

Bordo : kodu : #800000

Bronz rengi : kodu : #CD7F32

Buğday rengi : kodu : #F5DEB3

Burgonya kodu : #900020

Camgöbeği kodu : #00FFFF

Camgöbeği mavisi kodu : #1560BD

Çam yeşili kodu : #01796F

Çay yeşili kodu : #D0F0C0

Çelik mavisi kodu : #4682B4

Çikolata rengi kodu : #D2691E

Çivit rengi kodu : #4B0082

Deniz mavisi kodu : #00FFFF

Deniz yeşili kodu : #2E8B57

Devedikeni rengi kodu : #D8BFD8

Eğrelti yeşili kodu : #4F7942

Elektrik mavisi kodu : #7DF9FF

Elektrik yeşili kodu : #00FF00

Elektrik çivit rengi kodu : #6600FF

Elektrik lime rengi kodu : #CCFF00

Elektrik mor rengi kodu : #BF00FF

Falu kırmızısı kodu : #801818

Fildişi rengi kodu : #FFFFF0

Fransız gül rengi kodu : #F64A8A

Galibarda (parlak mor) kodu : #FF00FF

Gece mavisi kodu : #003366

Gök mavisi kodu : #007FFF

Gri kodu : #808080

Gri-kuşkonmaz kodu : #465945

Gül rengi kodu : #FF007F

Gümüşi kodu : #C0C0C0

Haki kodu : #C3B091

Hardal rengi kodu : #FFDB58

Havuç rengi kodu : #ED9121

Horozibiği rengi kodu : #E52B50

İlkbahar yeşili kodu : #00FF7F

İslam yeşili kodu : #009000

Kabak rengi kodu : #FF7518

Kahverengi kodu : #964B00

Kahverengimsi gri kodu : #483C32

Kamuflâj yeşili kodu : #78866B

Karanfil pembesi kodu : #FFA6C9

Karanfil rengi kodu : #F95A61

Kardinal rengi kodu : #C41E3A

Karolina mavisi kodu : #99BADD

Kayısı rengi kodu : #FBCEB1

Kehribar rengi kodu : #FFBF00

Kestane rengi kodu : #6D351A

Keten rengi kodu : #FAF0E6

Kırmızı kodu : #FF0000

Kırmızımsı kahverengi kodu : #E97451

Kırmızı-menekşe kodu : #C71585

Kiraz kırmızısı kodu : #DE3163

Kobalt rengi kodu : #0047AB

Kobalt mavisi kodu : #0047AB

Koyu galibarda kodu : #C154C1

Koyu haki kodu : #BDB76B

Koyu kahverengi kodu : #654321

Koyu kestane kodu : #986960

Koyu kırmızı kodu : #DC143C

Koyu kızıl kahverengi kodu : #800000

Koyu leylak kodu : #9955BB

Koyu magenta kodu : #CD00CC

Koyu mandalina kodu : #FFA812

Koyu mavi kodu : #00008B

Koyu menekşe kodu : #423189

Koyu mercan kodu : #CD5B45

Koyu mor kodu : #CC8899

Koyu pastel yeşil kodu : #03C03C

Koyu pembe kodu : #E75480

Koyu şeftali kodu : #FFCBA4

Koyu toz mavi kodu : #003399

Koyu turkuaz kodu : #116062

Koyu yeşil kodu : #013220

Kösele rengi kodu : #F0DC82

Kremrengi kodu : #FFFDD0

Kum kahverengisi kodu : #F4A460

Kuşkonmaz rengi kodu : #7BA05B

Lacivert kodu : #000080

Lavanta rengi kodu : #B57EDC

Lavanta mavisi kodu : #CCCCFF

Lavanta pembesi kodu : #FFF0F5

Lavanta grisi kodu : #BDBBD7

Lavanta galibarda kodu : #EE82EE

Lavanta pembesi kodu : #FBAED2

Lavanta mor kodu : #967BB6

Lavanta gül rengi kodu : #FBA0E3

Limoni kodu : #FDE910

Açık Limon kodu : #FFFACD

Leylak rengi kodu : #C8A2C8

Lime rengi kodu : #BFFF00

Mandalina rengi kodu : #FFCC00

Malakit rengi kodu : #0BDA51

Mavi kodu : #0000FF

Menekşe rengi kodu : #8B00FF

Menekşe-patlıcan rengi kodu : #991199

Mısır rengi kodu : #FBEC5D

Mor kodu : #660099

Morsalkım rengi kodu : #C9A0DC

Nane yeşili kodu : #98FF98

Nar rengi kodu : #F34723

Navajo beyazı kodu : #FFDEAD

Okul otobüsü sarısı kodu : #FFD800

Orkide rengi kodu : #DA70D6

Orman yeşili kodu : #228B22

Parlak mor (galibarda) kodu : #FF00FF

Pas rengi kodu : #B7410E

Pastel pembe kodu : #FFD1DC

Pastel yeşili kodu : #77DD77

Patlıcan rengi kodu : #990066

Pembe kodu : #FFC0CB

Pembe-turuncu kodu : #FF9966

Peygamber çiçeği rengi kodu : #6495ED

Prusya mavisi kodu : #003153

Safran rengi kodu : #F4C430

Safir rengi kodu : #082567

Sarımsı kahverengi kodu : #D2B48C

Sarımsı pembe kodu : #FF8C69

Sarı kodu : #FFFF00

Siyah kodu : #000000

Siyahımsı koyu kahverengi kodu : #704214

Soluk sarı kodu : #F0DC82

Şeftali rengi kodu : #FFE5B4

Şeftali-turuncu kodu : #FFCC99

Şeftali-sarı kodu : #FADFAD

Tarçın rengi kodu : #7B3F00

Teal kodu : #008080

Toz mavi kodu : #B0E0E6

Turkuaz kodu : #30D5C8

Turuncu kodu : #FFA500

Turuncumsu sarı kodu : #E49B0F

Yeşil kodu : #00FF00

Yeşil-sarı kodu : #ADFF2F

Yonca yeşili kodu : #009E60

Yosun yeşili kodu : #ADDFAD

Zeytuni kodu : #808000

Zümrüt yeşili kodu : #50C878