Renkler: Ana renkler ve ara renkler hangileridir? Renk isimleri ve Renk kodları nelerdir? Tüm renklerin isimleri
Hayata anlam katan en önemli şeylerden birisi renklerdir. Renkler olmasa birçok şey eksik kalır. Doğada ve çevremizde milyonlarca renk bulunmaktadır. Peki doğada bulunan renkler nelerdir? Renk isimleri hangileridir? Tüm renklerin kodları ve isimleri haberimizde...
Renk, ışığın gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Birçok renk vardır. Başlıca mavi, kırmızı, beyaz, sarı, turuncu vb. şeklinde birçok renk bulunmaktadır. Ayrıca bu renklerin türevleri de vardır. Peki tüm renk isimleri nelerdir? Renklerin kodları nelerdir, renkler hakkında bu yazımızdan epey bilgi öğrenebilirsiniz.
RENK NEDİR?
Renk, ışığın gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları birden aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız. İnsan gözü 380 nm ile 780 nm arasındaki dalgaboylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünür ışık denir. Renkler için genelde kulağımızla duyduğumuz ince ve kalın ses analojisi yapılsa da, ses algısının aksine aynı anda gelen ışık frekansları değişik kanallardan algılanamaz (başka bir deyişle göz frekans analizi yapamaz), dolayısıyla aynı anda ince ve kalın sesleri birbirine karıştırmadan duymamıza karşın gözümüz için bu "çok seslilik" söz konusu olmadığından değişik ışık frekanslarının sadece kombinasyonlarını algılayabiliriz. Bu prensibi açıklamak veya pratik uygulamalarda kullanmak için çeşitli renk modelleri geliştirilmiştir.
RENKLERİN DALGA BOYU VE FREKANSLARI
Kırmızı rengi dalga boyu : ~ 625-740 nm Frekans : ~ 480-405 THz
Turuncu rengi dalga boyu : ~ 590-625 nm Frekans : ~ 510-480 THz
Sarı rengi dalga boyu : ~ 565-590 nm Frekans : ~ 530-510 THz
Yeşil rengi dalga boyu : ~ 500-565 nm Frekans : ~ 600-530 THz
Camgöbeği rengi dalga boyu : ~ 485-500 nm Frekans : ~ 620-600 THz
Mavi rengi dalga boyu : ~ 450-485 nm Frekans : ~ 680-620 THz
Çivit mavisi rengi dalga boyu : ~ 450-420 nm Frekans : ~ 620-600 THz
Mor rengi dalga boyu : ~ 380-440 nm Frekans : ~ 790-680 THz
ANA RENKLER NELERDİR?
Doğada bulunan ve temel olan renklere ana renkler denir. Ana renkler doğada kendi başına bulunabilme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra ise ara renkler ana renklerin karışımından meydana gelmektedir.
Doğada toplamda 3 ana renk mevcuttur. Bu ana renkler: Mavi, Kırmızı ve Sarı renkleridir. Diğer tüm renkler bu 3 rengin karışımından meydana gelmektedir diyebiliriz.
3 Ana Renk : Mavi - Kırmızı - Sarı
Bunun yanı sıra ana renklerden gibi bilinen siyah ve beyaz renkleri bu ana renklerden tamamen farklıdır. Güneş ışınlarının yansıtmayan tamamen güneş ışınlarını emen cisimler gerçek anlamda bir renk olarak kabul edilmeyen siyah olarak görünürler. Siyah hiçbir şekilde güneş ışığının yansıtmama özelliği ile bilinmektedir. Beyaz rengi ise tüm renklerin karışımı olarak ifade edilir. Siyah ve beyaz renk olarak bilinse de birçok resmi kaynağa göre bilimsel açıdan renk olarak ifade edilmezler. Çünkü beyaz renginden tüm renkler meydana çıkar. Siyah ise tam tersi tüm renklerin soğurmaktadır. Yani renksizlik olarak tanımlanır.
ARA RENKLER NELERDİR?
Ana renklerin dışında bir de ara renkler vardır. Ara renklerin diğer ismi yardımcı renkler olarak geçmektedir. Ara renkler de 3 tanedir. Ve bu renkler turuncu, yeşil ve mor olarak tanımlanır. Yani toplamda 3 ara renk vardır.
3 Ara Renk : Turuncu - Yeşil - Mor
Bu 3 ara renkten;
- Turuncu renk kırmızı ve sarının karışımıyla,
- Yeşil renk mavi ve sarının karışımıyla,
- Mor renk ise kırmızı ve mavi rengin karışımıyla elde edilir.
Ayrıca bu renklere beyaz ve siyah katıldığında tüm renklerin eldesi yapılabiliyor.
SİYAH VE BEYAZ RENK OLARAK KABUL EDİLİYOR MU?
Yukarıdaki paragrafta da yazdığımız gibi birçok kaynakta siyah ve beyaz renk olarak kabul edilmiyor. Çünkü renkler beyaz ışığın prizmadan ayrıştırılmasıyla oluşur. Her renk beyaz renginden oluştuğu için beyaz renkten sayılmamaktadır.
Buna ek olarak siyah ise tüm renkleri soğurma özelliğine sahiptir. Yani siyah renksizlik durumu olmaktadır. Haliyle siyah da bilimsel olarak renk sınıfına girmiyor.
Kısacası siyah ve beyaz bilimsel anlamda renk kabul edilmezler.
TÜM RENKLERİN İSİMLERİ
Doğada bilindik ve var olan tüm renklerin isimleri aşağıdaki gibidir.
- Açık galibarda
- Açık mavi
- Açık mor
- Açık turkuaz
- Açık yeşil
- Açık yeşil sarı
- Alev kırmızısı
- Alev turuncusu
- Alice mavisi
- Alizarin rengi
- Altunî
- Aşı boyası
- Ametist rengi
- Armut rengi
- Akuamarin rengi
- Asker yeşili
- Bakır rengi
- Barut rengi
- Bataklık yeşili
- Bebek mavisi
- Bej
- Beyaz
- Bondi mavisi
- Bordo
- Bronz rengi
- Buğday rengi
- Burgonya
- Camgöbeği
- Camgöbeği mavisi
- Çam yeşili
- Çay yeşili
- Çelik mavisi
- Çikolata rengi
- Çivit rengi
- Deniz mavisi
- Deniz yeşili
- Devedikeni rengi
- Eğrelti yeşili
- Elektrik mavisi
- Elektrik yeşili
- Elektrik çivit rengi
- Elektrik lime rengi
- Elektrik mor rengi
- Enternasyonal turuncu
- Falu kırmızısı
- Fildişi rengi
- Fransız gül rengi
- Galibarda (parlak mor)
- Gece mavisi
- Gök mavisi
- Gri
- Gri-kuşkonmaz
- Gül rengi
- Gümüşi
- Haki
- Hardal rengi
- Havuç rengi
- Horozibiği rengi
- İlkbahar yeşili
- İslam yeşili
- Kabak rengi
- Kahverengi
- Kahverengimsi gri
- Kamuflâj yeşili
- Karanfil pembesi
- Karanfil rengi
- Kardinal rengi
- Karolina mavisi
- Kayısı rengi
- Kehribar rengi
- Kestane rengi
- Keten rengi
- Kırmızı
- Kırmızımsı kahverengi
- Kırmızı-menekşe
- Kiraz kırmızısı
- Kiremit rengi
- Kobalt rengi
- Kobalt mavisi
- Koyu galibarda
- Koyu haki
- Koyu kahverengi
- Koyu kestane
- Koyu kırmızı
- Koyu kızıl kahverengi
- Koyu leylak
- Koyu magenta
- Koyu mandalina
- Koyu mavi
- Koyu menekşe
- Koyu mercan
- Koyu mor
- Koyu pastel yeşil
- Koyu pembe
- Koyu şeftali
- Koyu toz mavi
- Koyu turkuaz
- Koyu yeşil
- Kösele rengi
- Kremrengi
- Kum kahverengisi
- Kuşkonmaz rengi
- Lacivert
- Lavanta rengi
- Lavanta mavisi
- Lavanta pembesi
- Lavanta grisi
- Lavanta galibarda
- Lavanta pembesi
- Lavanta mor
- Lavanta gül rengi
- Limoni
- Açık Limon
- Leylak rengi
- Lime rengi
- Mandalina rengi
- Malakit rengi
- Mavi
- Menekşe rengi
- Menekşe-patlıcan rengi
- Mercan
- Mercan kırmızısı
- Mısır rengi
- Mor
- Morsalkım rengi
- Nane yeşili
- Nar rengi
- Navajo beyazı
- Okul otobüsü sarısı
- Orkide rengi
- Orman yeşili
- Parlak mor (galibarda)
- Pas rengi
- Pastel pembe
- Pastel yeşili
- Patlıcan rengi
- Pembe
- Pembe-turuncu
- Peygamber çiçeği rengi
- Prusya mavisi
- Safran rengi
- Safir rengi
- Sarımsı kahverengi
- Sarımsı pembe
- Sarı
- Sıcak magenta
- Sıcak pembe
- Siyah
- Siyahımsı koyu kahverengi
- Soluk sarı
- Şeftali rengi
- Şeftali-turuncu
- Şeftali-sarı
- Tarçın rengi
- Teal
- Toz mavi
- Turkuaz
- Turuncu
- Turuncumsu sarı
- Yeşil
- Yeşil-sarı
- Vurgun pembe
- Yonca yeşili
- Yosun yeşili
- Zeytuni
- Zümrüt yeşili
RENK KODLARI NELERDİR?
İnternette, kodlama yaparken vb. işler için kullanabileceğiniz renk kodları aşağıdaki gibidir.
En Çok Kullanılan Renkler ve Kodları:
- Siyah renk kodu : #000000
- Gümüş renk kodu : #c0c0c0
- Bordo renk kodu : #800000
- Kırmızı renk kodu : #ff0000
- Lacivert renk kodu : #000080
- Mavi renk kodu : #0000ff
- Menekşe renk kodu : #8f00ff
- Galibarda renk kodu : #ff00ff
- Yeşil renk kodu : #008000
- Çimen renk kodu : #00ff00
- Kahve renk kodu : #964B00
- Sarı renk kodu : #ffff00
- Teal renk kodu : #008080
- Cyan renk kodu : #00ffff
- Gri renk kodu : #808080
- Beyaz renk kodu : #ffffff
Diğer Tüm Renklerin Kodları:
Açık galibarda : kodu : #FF77FF
Açık mavi : kodu : #ADD8E6
Açık mor : kodu : #E0B0FF
Açık turkuaz : kodu : #08E8DE
Açık yeşil : kodu : #66FF00
Açık yeşil sarı : kodu : #7FFF00
Alev kırmızısı : kodu : #DFFF00
Alev turuncusu : kodu : #FF4D00
Alice mavisi : kodu : #FF6600
Alizarin rengi : kodu : #F0F8FF
Altunî : kodu : #E32636
Aşı boyası : kodu : #FFD700
Ametist rengi : kodu : #9966CC
Armut rengi : kodu : #D1E231
Akuamarin rengi : kodu : #7FFFD4
Asker yeşili : kodu : #4B5320
Bakır rengi : kodu : #B87333
Barut rengi : kodu : #3D2B1F
Bataklık yeşili : kodu : #ACB78E
Bebek mavisi : kodu : #E0FFFF
Bej : kodu : #F5F5DC
Beyaz : kodu : #FFFFFF
Bondi mavisi : kodu : #0095B6
Bordo : kodu : #800000
Bronz rengi : kodu : #CD7F32
Buğday rengi : kodu : #F5DEB3
Burgonya kodu : #900020
Camgöbeği kodu : #00FFFF
Camgöbeği mavisi kodu : #1560BD
Çam yeşili kodu : #01796F
Çay yeşili kodu : #D0F0C0
Çelik mavisi kodu : #4682B4
Çikolata rengi kodu : #D2691E
Çivit rengi kodu : #4B0082
Deniz mavisi kodu : #00FFFF
Deniz yeşili kodu : #2E8B57
Devedikeni rengi kodu : #D8BFD8
Eğrelti yeşili kodu : #4F7942
Elektrik mavisi kodu : #7DF9FF
Elektrik yeşili kodu : #00FF00
Elektrik çivit rengi kodu : #6600FF
Elektrik lime rengi kodu : #CCFF00
Elektrik mor rengi kodu : #BF00FF
Falu kırmızısı kodu : #801818
Fildişi rengi kodu : #FFFFF0
Fransız gül rengi kodu : #F64A8A
Galibarda (parlak mor) kodu : #FF00FF
Gece mavisi kodu : #003366
Gök mavisi kodu : #007FFF
Gri kodu : #808080
Gri-kuşkonmaz kodu : #465945
Gül rengi kodu : #FF007F
Gümüşi kodu : #C0C0C0
Haki kodu : #C3B091
Hardal rengi kodu : #FFDB58
Havuç rengi kodu : #ED9121
Horozibiği rengi kodu : #E52B50
İlkbahar yeşili kodu : #00FF7F
İslam yeşili kodu : #009000
Kabak rengi kodu : #FF7518
Kahverengi kodu : #964B00
Kahverengimsi gri kodu : #483C32
Kamuflâj yeşili kodu : #78866B
Karanfil pembesi kodu : #FFA6C9
Karanfil rengi kodu : #F95A61
Kardinal rengi kodu : #C41E3A
Karolina mavisi kodu : #99BADD
Kayısı rengi kodu : #FBCEB1
Kehribar rengi kodu : #FFBF00
Kestane rengi kodu : #6D351A
Keten rengi kodu : #FAF0E6
Kırmızı kodu : #FF0000
Kırmızımsı kahverengi kodu : #E97451
Kırmızı-menekşe kodu : #C71585
Kiraz kırmızısı kodu : #DE3163
Kobalt rengi kodu : #0047AB
Kobalt mavisi kodu : #0047AB
Koyu galibarda kodu : #C154C1
Koyu haki kodu : #BDB76B
Koyu kahverengi kodu : #654321
Koyu kestane kodu : #986960
Koyu kırmızı kodu : #DC143C
Koyu kızıl kahverengi kodu : #800000
Koyu leylak kodu : #9955BB
Koyu magenta kodu : #CD00CC
Koyu mandalina kodu : #FFA812
Koyu mavi kodu : #00008B
Koyu menekşe kodu : #423189
Koyu mercan kodu : #CD5B45
Koyu mor kodu : #CC8899
Koyu pastel yeşil kodu : #03C03C
Koyu pembe kodu : #E75480
Koyu şeftali kodu : #FFCBA4
Koyu toz mavi kodu : #003399
Koyu turkuaz kodu : #116062
Koyu yeşil kodu : #013220
Kösele rengi kodu : #F0DC82
Kremrengi kodu : #FFFDD0
Kum kahverengisi kodu : #F4A460
Kuşkonmaz rengi kodu : #7BA05B
Lacivert kodu : #000080
Lavanta rengi kodu : #B57EDC
Lavanta mavisi kodu : #CCCCFF
Lavanta pembesi kodu : #FFF0F5
Lavanta grisi kodu : #BDBBD7
Lavanta galibarda kodu : #EE82EE
Lavanta pembesi kodu : #FBAED2
Lavanta mor kodu : #967BB6
Lavanta gül rengi kodu : #FBA0E3
Limoni kodu : #FDE910
Açık Limon kodu : #FFFACD
Leylak rengi kodu : #C8A2C8
Lime rengi kodu : #BFFF00
Mandalina rengi kodu : #FFCC00
Malakit rengi kodu : #0BDA51
Mavi kodu : #0000FF
Menekşe rengi kodu : #8B00FF
Menekşe-patlıcan rengi kodu : #991199
Mısır rengi kodu : #FBEC5D
Mor kodu : #660099
Morsalkım rengi kodu : #C9A0DC
Nane yeşili kodu : #98FF98
Nar rengi kodu : #F34723
Navajo beyazı kodu : #FFDEAD
Okul otobüsü sarısı kodu : #FFD800
Orkide rengi kodu : #DA70D6
Orman yeşili kodu : #228B22
Parlak mor (galibarda) kodu : #FF00FF
Pas rengi kodu : #B7410E
Pastel pembe kodu : #FFD1DC
Pastel yeşili kodu : #77DD77
Patlıcan rengi kodu : #990066
Pembe kodu : #FFC0CB
Pembe-turuncu kodu : #FF9966
Peygamber çiçeği rengi kodu : #6495ED
Prusya mavisi kodu : #003153
Safran rengi kodu : #F4C430
Safir rengi kodu : #082567
Sarımsı kahverengi kodu : #D2B48C
Sarımsı pembe kodu : #FF8C69
Sarı kodu : #FFFF00
Siyah kodu : #000000
Siyahımsı koyu kahverengi kodu : #704214
Soluk sarı kodu : #F0DC82
Şeftali rengi kodu : #FFE5B4
Şeftali-turuncu kodu : #FFCC99
Şeftali-sarı kodu : #FADFAD
Tarçın rengi kodu : #7B3F00
Teal kodu : #008080
Toz mavi kodu : #B0E0E6
Turkuaz kodu : #30D5C8
Turuncu kodu : #FFA500
Turuncumsu sarı kodu : #E49B0F
Yeşil kodu : #00FF00
Yeşil-sarı kodu : #ADFF2F
Yonca yeşili kodu : #009E60
Yosun yeşili kodu : #ADDFAD
Zeytuni kodu : #808000
Zümrüt yeşili kodu : #50C878