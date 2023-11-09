Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına CHP lideri Özel'den sert tepki: Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel olağanüstü grup toplantısında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin sert ifadeler kullandı. Özel, kürsüden yaptığı konuşmada, "Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına sert tepki gösterdi. Olağanüstü grup toplantısında konuşan Özgür Özel, "Bu karar düpedüz darbe girişimidir. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz." dedi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA GENEL BAŞKAN, PARTİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLADI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın hamlesine partisinin TBMM'deki olağanüstü grup toplantısından tepki gösterdi.

"HALKI BU KALKIŞMAYI BASTIRMAYA DAVET EDİYORUZ"

Özgür Özel, "Filler tepişirken çimenler eziliyor. Bu kriz MHP-AK Parti krizidir. Halkı bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN ÇARPICI HAMLE

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.