Trump, Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu Yeniledi

Trump, Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu Yeniledi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu dönemin stiline uygun olarak yenilediğini duyurdu. Yenilenen banyoda siyah beyaz cilalı heykel mermeri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu dönemine uygun olarak yenilediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray'daki Lincoln Banyosu'nu yeniledim. Banyo 1940'larda, Lincoln dönemi için hiç de uygun olmayan art deco yeşil fayans tarzında yenilenmişti. Ben siyah beyaz cilalı heykel mermeri kullandım. Bu, Abraham Lincoln dönemi için çok uygundu ve aslında orijinal mermer de olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımı ile birlikte Trump, 'Yenilenmiş Lincoln Banyosu'nun görsellerini de paylaştı. Görsellerde, banyoda kullanılan altın tonları dikkat çekti.

