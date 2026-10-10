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Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

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Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı Haber Videosunu İzle
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
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Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye katılan ünlü sunucu ve oyuncu İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihi büyük tartışma yarattı.

  • Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
  • Necla Uygur, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.
  • Cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar'ın başörtüsü takmasına rağmen giydiği göğüs dekolteli kıyafeti sosyal medyada eleştirildi.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro dünyasını yasa boğan usta isim, Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.

Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği törene, oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar’ın tarzı damga vurdu.

"DEKOLTE" TEPKİSİ

Uygur ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmayan İpek Tanrıyar, cenaze töreni için seçtiği kombiniyle kısa sürede gündeme oturdu. Tanrıyar’ın başörtüsü takmasına rağmen tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafeti, sert şekilde eleştirildi.

"BAŞINI KAPATMIŞ AMA..."

Törenden yansıyan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları Tanrıyar’ın tarzına tepki gösterdi. Kıyafetin cenaze adabına uygun olmadığını savunan kullanıcılar, "Başını kapatmış ama dekolte vermiş", "Cenaze ortamına da mı saygı kalmadı?" ve "Sadece sade bir tişört giyip gelseydin bu kadar dikkat çekmezdi" şeklinde binlerce yorumda bulundu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıg6nfnf8brr:

orp ne diycen kardeş

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Barbsros nerdesin

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Gündeme gelmek için açmıştır , unutuldu gitti tamamen…Şimdi NOW’dan teklif alır mutlaka..

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Düğmeyi iliklemeyi unutmuştur veya düğme kendiliğinden açılmıştır vs

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir Yılmaz:

Baş çok önemli, bazıları başını kapatınca dinin gereklerini yerine getirdiğini mi zannediyor acaba . Başı kapat diğer yerler fora. Kendini neden zorluyorsun ki, başınıda kapatma.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

bazıları da yürüttüklerini başlarını kapatarak gizliyor

yanıt4
yanıt7
Haber YorumlarıNetherill:

aslında bu konuda insanlar biraz katı olmalı. sanatçı, sporcu, televizyoncu yada herhangi bir sıradan vatandaş farketmez. böyle tipleri cami içine almayacaksın.

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Kardeş cami kimsenin tekelin de değil, orası Allahın evi karışamazsın, güzelce uyara bilirsin ama almama gibi bir hakkın olamaz, kaldıki oraya girenlerin kalbini görebilsek nice daha kötü günah işleyenlerde vardır, o yüzden hesap sorma Allaha vermede kula aittir, bizler karışamayız

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