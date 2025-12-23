TBMM'de 2025 böyle geçti: Temmuz-ağustos

Meclis'te, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Ak Parti, CHP, Dem Parti, MHP, Yeni Yol Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP milletvekillerinden oluşan 51 üyeli Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. İYİ Parti, Komisyon'a üye vermeyeceğini bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplantılarını gerçekleştiren Komisyon'da, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı sunum yaptı ve soruları yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da sunum yaptığı Komisyon, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, Diyarbakır Anneleri, "Cumartesi Anneleri", "Barış Anneleri", Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları ile eski TBMM başkanlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz." ifadesi temmuz ve ağustos aylarında gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, temmuz ve ağustos ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 TEMMUZ

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin önerilerini sunmak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

2 TEMMUZ

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak. İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak, teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

8 TEMMUZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız." dedi.

Bahçeli, "PKK'nın silah bırakması ve silahların Irak'ın kuzeyinde MİT'in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

9 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz Bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, onların fedakarlıklarının boşa gitmediğini dost düşman herkese göstereceğiz." dedi.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kabulde, Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin Kurtulmuş'a sunum yaptı.

10 TEMMUZ

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, en düşük emekli aylığı, temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltildi.

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltildi. Kuvvet komutanları ile diğer orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki verildi. Yüksek Askeri Şura Kararı ile hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı 36'dan 60'a, zaruri hallerde 75'e çıkarılabilecek.

11 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te işlenen soykırımda katledilen 7 kurbanın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen defin töreni sonrası, "(Terörsüz Türkiye) Bu süreç, hiçbir partinin tek başına meselesi değildir. Bu süreç, bütün Türkiye'nin meselesidir. Bu süreç sonunda başarıya kavuşacak, bu süreç başarılı olursa da bir parti ya da iki parti kazanmış olmayacak, bütün Türkiye başarılı olmuş olacak." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyonun bir numaralı meselesi, Türkiye'de silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM adına, millet iradesi adına takip etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "TBMM'nin tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi tüm farklılıkları bir yana bırakıp dayanışma içinde ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine de güçlü destek vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bundan sonra silah bırakma faaliyetleri devam edecek. Meclisimizde komisyon kurulacak. 10-15 gün içerisinde o komisyon da şekillenir." açıklamasında bulundu.

16 TEMMUZ

TBMM Genel Kurulunda İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "(Terör örgütü PKK'nın silah bırakması) Bundan 41 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelinmiş, Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum; bunun böyle olmasını herkesten çok bizler istiyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'teki makamında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki DEM Parti heyetini kabul etti.

17 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti. Kabulde, bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı.

18 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti. Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kabulde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak ve ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti." ifadesi paylaşıldı.

19 TEMMUZ

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına da engel teşkil etmeyecek. Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı.

20 TEMMUZ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, ticari amaçlı döviz alım satımına ilişkin, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler Piyasası'nda üye olarak, kıymetli maden rafinajı konusunda ve Bakanlar Kurulu Kararı ile katılınması kararlaştırılan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında faaliyette bulunmak için Hazine ve Maliye Bakanlığından izin alınması zorunlu olacak.

Kanun kapsamında faaliyet iznine tabi anonim şirketlere yönelik ücret tarifesi ile verilecek faaliyet izinlerine yönelik ücret tarifeleri hüküm altına alınıyor.

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklik yapılacak.

Verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.

Dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

21 TEMMUZ

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun'a göre, özel tıbbi amaçlı gıdaların ilaç takip sistemine bildirimi zorunlu olacak. Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecek. Her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Ölümünden sonra vücudunun tamamını veya organ ve dokularını tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bırakmak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı veya Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden de beyanda bulunabilmesinin önü açıldı. Özel sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam niteliğindeki faaliyetlerde bulunamayacak. Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te AK Parti, MHP ve DEM Parti gruplarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüşen Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

22 TEMMUZ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Grubu'nda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Partisi Grubu'nda ise Grup Başkanı Bülent Kaya ile görüştü. Kalın, görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdi.

24 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu" bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

25 TEMMUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıkları ile HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'ye gönderilen yazıda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde Komisyon kurulacağı belirtildi.

Yazıda, AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nden 3'er, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'den 1'er milletvekilinin isimlerinin, 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

31 TEMMUZ

Siyasi partiler, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon için üyelerini Meclis Başkanlığına bildirdi.

5 AĞUSTOS

Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Meclis'te kurulan komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Kurtulmuş, "Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümlelerini kuracağız ve birlikte hareket edeceğiz. Meclisimiz bin yıllık kardeşliği yeniden hatırlatmakla kalmayacak, siyasal düzlemde yeniden tarif edecektir." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bilinmelidir ki şahit olduğumuz silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir. Milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin açıklamada, komisyonun çalışma usul ve esasları ile adının "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendiği bildirildi.

Kurtulmuş, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün toplanan komisyon, halkın sesi olmanın yanı sıra toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclisin çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir." ifadesini kullandı.

8 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım ve savaş suçlusu İsrail hükümetinin bu kanlı planı asla kabul edilemez, dünya buna da sessiz kalmamalıdır. Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun basına kapalı toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında detaylı sunum yaptı ve soruları yanıtladı.

11 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üye ismi bildirmesini istedi. AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Komisyon için birer üyenin ismini daha Meclis Başkanlığına bildirmesiyle Komisyonun üye sayısı 51 oldu. Komisyonda AK Parti'nin 22, CHP'nin 11, DEM Parti'nin 5, MHP'nin 4, Yeni Yol Partisi'nin 3 milletvekili, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, TİP, EMEP, DSP ve DP'nin ise birer milletvekilli yer aldı.

12 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, komisyon üyesi milletvekilleri, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması amacıyla toplumsal duyarlılığın artırılması, milli birlik, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve adalet başta olmak üzere çeşitli konularda görüş ve tekliflerini dile getirdi.

19 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.

Kurtulmuş, toplantıda, TBMM önünde gerçekleştirilen araç yakma eylemine ilişkin "Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin de artık tamamıyla Türkiye'nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Böylesine sembolik konular üzerinden bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek spekülasyonlar icat etmek isteyenler olur. Bu tür münferit olaylara karşı da son derece hassas olmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yaptığı Komisyon, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü, Muharip Gaziler Derneği, Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır Anneleri'ni dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımda, "NSosyal'le geleceğe yolculukta yerimizi aldık." ifadesine yer verdi.

20 AĞUSTOS

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısında, "Cumartesi Anneleri" ve "Barış Anneleri" talep ve görüşlerini dile getirdi.

21 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon'un unutulmaz evladı Eren Bülbül'ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

27 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceği bildirildi.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur." dedi.

Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları ile milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

28 AĞUSTOS

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulundu.

29 AĞUSTOS

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "Burası anayasa hazırlayacak bir komisyon değil. Burası normal bir rutin meclis komisyonu değil yani anayasa komisyonu gibi, hukuk komisyonları gibi, diğer ihtisas komisyonları gibi komisyon değil yani burada yasa hazırlanmayacak, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceğine ilişkin teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisine hazırlanıp gönderilecek." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyonun varoluş sebebi, örgütün feshini ilan etmesidir. Bu sürecin tamamlandığının görülmesi, bunun tespiti ve tescili şarttır ki geri kalan adımlar atılabilsin." diye konuştu.

"Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde 'özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması' gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi" diyen Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye'yi kurmayı başarırsak, hiç şüphesiz hemen o gün, ertesi güne kalmadan Terörsüz Türkiye, terörsüz bir Suriye'nin de kapılarını açacak" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında "Gazze" konusunda olağanüstü toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda Genel Kurulu bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Kurtulmuş'un imzasını taşıyan İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

"İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılan tezkerede, "Tüm ülke parlamentolarını, İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya davet ediyoruz." açıklamasına yer verildi.