CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı operasyon

Muğla'da Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı CHP’li Marmaris Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ve önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililer belediyeye getirildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi.

GECE YARISI POLİS BASKINI

Muğla'da Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı CHP’li Marmaris Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

ÇALIŞANLAR VE ESKİ YETKİLİLER BELEDİYEYE GETİRİLDİ

Gece yarısı başlayan operasyon çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi tarafından belediye binasına baskın düzenlendi. Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Belediye binasının çevresinde de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlukta olduğu operasyon kapsamında belediye binasında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

Annesi baştan sona anlattı! Kızını bu yüzden saklamaya kalkmış
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok

Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok

Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil