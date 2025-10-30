Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Resepsiyonda siyaset dünyasından birçok isim yer alırken boş koltuklar da dikkat çekti.

SİNAN OĞAN AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Resepsiyonda dikkat çeken isimlerden biri de Sinan Oğan oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan aylar sonra resepsiyonda davetliler arasında görüntülendi.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ KATILMADI

Resepsiyonda birçok siyasi parti lideri de yer aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA-PAR resepsiyondaki yerini aldı. Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı.CHP, İYİ Parti ve DEM Parti ise resepsiyona katılmadı.

BAHÇELİ RESEPSİYONDA YER ALMADI

Resepsiyonda ise bir sürpriz yaşandı. Gözler Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı. Ancak Bahçeli'nin gelmemesi dikkat çekti.

Resepsiyona katılmayan Bahçeli Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

BABACAN VE ŞİMŞEK RESEPSİYONDA YAN YANA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da resepsiyona katıldı. Gözler, ekonomi yönetiminin başına geçirilmesi için AK Parti'den "Geri dön" teklifi aldığı öne sürülen Babacan'ın üzerindeydi. Ali Babacan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resepsiyonda yan yana geldi. Babacan ve Şimşek ayaküstü sohbet etti.