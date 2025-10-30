Haberler

Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda siyaset dünyasından birçok isim yer aldı. 2023 Genel Seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan, aylar sonra resepsiyonda görüntülendi.

  • Sinan Oğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda aylar sonra görüntülendi.
  • CHP, İYİ Parti ve DEM Parti resepsiyona katılmadı.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyonda yer almadı.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti. Resepsiyonda siyaset dünyasından birçok isim yer alırken boş koltuklar da dikkat çekti.

Resepsiyonda dikkat çeken isimlerden biri de Sinan Oğan oldu. 2023 Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan aylar sonra resepsiyonda davetliler arasında görüntülendi.

CHP, İYİ PARTİ VE DEM PARTİ KATILMADI

Resepsiyonda birçok siyasi parti lideri de yer aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA-PAR resepsiyondaki yerini aldı. Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı.CHP, İYİ Parti ve DEM Parti ise resepsiyona katılmadı.

BAHÇELİ RESEPSİYONDA YER ALMADI

Resepsiyonda ise bir sürpriz yaşandı. Gözler Cumhur İttifakı ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı. Ancak Bahçeli'nin gelmemesi dikkat çekti.

Resepsiyona katılmayan Bahçeli Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti.

BABACAN VE ŞİMŞEK RESEPSİYONDA YAN YANA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da resepsiyona katıldı. Gözler, ekonomi yönetiminin başına geçirilmesi için AK Parti'den "Geri dön" teklifi aldığı öne sürülen Babacan'ın üzerindeydi. Ali Babacan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resepsiyonda yan yana geldi. Babacan ve Şimşek ayaküstü sohbet etti.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Siyasi geleceğini Vatanı için terkeden bir yiğit bravo her adamın harcı değil bu işler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Yanlış karar verdi.Bu ülkede malı iyi götürmek için destek vermeyeceksin , koltuğuna oturacaksın o zaman malı kökten götürürdün malum şahıs gibi ! Ama bunların kafası basmazzzz !

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

adamı bildiğin satın aldılar oda razı oldu kardeşim hayatı boyuncu kazanamayacağı bir para almıştır bir yerin de yönetim kurulu başkanlığını da verdiler heralde ordan maaş huzur hakkı mis gibi yan gel yat

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılilianne grace:

BU FOTOGRAFDA HEPSİNE BAKTIĞIMDA GÖRDÜĞÜM 1 TEK ŞEY VAR ... GÖREBEİLMEK İÇİN BAKMAMANIZ LAZIM

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
