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Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu

Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu Haber Videosunu İzle
Rihanna sevgilisiyle dans etti, adamın bakışları görüntüye damga vurdu
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sevgilisi A$AP Rocky ile dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda çifti izleyen bir adamın şaşkın bakışları dikkat çekerken, eğlenceli görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni videoyla takipçilerini güldürdü.

Videoda Rihanna ile A$AP Rocky'nin eğlenerek dans ettiği anlar yer alırken, hemen yanlarında bulunan bir adamın çifte şaşkınlıkla baktığı görülüyor. Rihanna da paylaşımında dikkatleri danslarından çok bu kişinin verdiği tepkiye çekti.

İzlediğim videoda A$AP Rocky'nin korkuluklara yaslanarak dans ettiği, Rihanna'nın ise ritme eşlik ettiği görülürken, yanlarında bulunan adamın çifti dikkatle izlediği anlar öne çıkıyor.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Rihanna'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, videodaki adamın şaşkın yüz ifadesiyle ilgili çok sayıda esprili yorum yaptı.

Paylaşım, çiftin samimi ve eğlenceli anlarını gözler önüne sererken, Rihanna ile A$AP Rocky'nin birlikte yer aldığı videolar hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Çift, son dönemde hem aile hayatları hem de birlikte katıldıkları etkinliklerle sık sık gündeme geliyor.

ÜÇ ÇOCUKLARIYLA GÜNDEMDELER

2020 yılından bu yana birlikte olan Rihanna ve A$AP Rocky, üç çocuk sahibi. Çift, yoğun iş temposuna rağmen birlikte geçirdikleri eğlenceli anları zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarıyla buluşturuyor.

Kaynak: Haberler.com
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