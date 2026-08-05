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Fatih'te mezar taşlarına zarar veren şüpheli gözaltında

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Fatih'teki Haydarhane Camisi haziresinde mezar taşlarını kırdığı tespit edilen İ.D. (21) gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'ibadethane ve mezarlıklara zarar verme' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı.

Fatih'te, Haydarhane Camisi'nin haziresindeki mezar taşlarını kırdığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Haydarhane Camisi'nin haziresindeki bazı mezar taşlarının kırıldığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin çalışması sonucunda, mezar taşlarına zarar verdiği belirlenen İ.D. (21) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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