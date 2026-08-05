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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi H. Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı.
  • Soruşturma, 1 Temmuz 2025'te İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk iddiası üzerine başlatıldı ve 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Eski Başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 60 kişi tutuklandı; Veli Ağbaba hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi H. Ağbaba ile birlikte iki şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman E. ile bağlantılı hareket ettikleri iddia edildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, mülkiye müfettişi raporları ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SOYER VE ASLANOĞLU DA TUTUKLANMIŞTI

Operasyon kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanırken, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerden 20'si emniyetten, biri ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iki ayrı iddianame İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulurken, soruşturma kapsamında tahliye edilen 50 tutukluya ilişkin yapılan itiraz da reddedilmişti.

VELİ AĞBABA HAKKINDA FEZLEKE

Öte yandan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında da "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağbaba'nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezlekeyi ilgili mercilere gönderdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkocarex@gmail.com:

yeni partiye acaba belediye kaynaklarından bağışlar yapildimi ? Böyle birşey çıkarsa büyük olay olur

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sanmıyorum her operasyonun en az 6 ay önceden başlayan izlenmesi vardır

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Alın alın özgür kuklasinida alın;))

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