Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç özel etkinliğinde sahne alan Kibariye, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, hayatının filme uyarlanması ihtimalinden yeni projelerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

SERENAY SARIKAYA'YA YEŞİL IŞIK

Hayat hikâyesinin beyaz perdeye taşınmasıyla ilgili konuşan Kibariye, kendisini canlandırmak için Serenay Sarıkaya'nın gönüllü olduğunu ve başarılı oyuncunun kendisini çok sevdiğini söyledi.

Ünlü sanatçı ayrıca Demet Özdemir ile telefonda görüştüğünü belirterek, yakın zamanda birlikte düet yapabileceklerini ifade etti. Özdemir'i çok beğendiğini söyleyen Kibariye, ortak bir projeye sıcak baktığını dile getirdi.

"TÜRKAN ŞORAY GİBİ KADINIM AYOL"

Açıklamaları sırasında Türkan Şoray'dan da övgüyle bahseden Kibariye, "Türkan Şoray gibi kadınım ayol. Türkan abla ellerinden öpüyorum, sen benden büyüksün çünkü." sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com