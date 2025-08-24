MHP’den Bahçeli'nin talimatıyla yapılan cemevi için özel türkü: Canların Türküsü

MHP’den Bahçeli'nin talimatıyla yapılan cemevi için özel türkü: Canların Türküsü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MHP’den Bahçeli'nin talimatıyla yapılan cemevi için özel türkü: Canların Türküsü
Haber Videosu

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alınan 'Canların Türküsü'nü sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için 'Canların Türküsü' isimli bir türkü yapıldı.

MHP'den 'Canların Türküsü' paylaşımı

MHP'DEN 'CANLARIN TÜRKÜSÜ' PAYLAŞIMI

Canfer Balçık tarafından kaleme alınan ve müziği İsmail Altunsaray tarafından yapılan türküyü Elif Buse Doğan seslendirdi. Türkü, MHP'nin sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP'den 'Canların Türküsü' paylaşımı

"AYNI SOFRADA, AYNI GÖNÜLDE BULUŞANLARIN TÜRKÜSÜ"

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür" ifadelerini kullandı.

MHP'den 'Canların Türküsü' paylaşımı

'Canların Türküsü'nün sözleri şu şekilde:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar / El ele verince kalmayız naçar /Her can vatan için serinden geçer / Bengi bir vatanın bekçileriyiz. / Canlardan mirastır bu ülke bize / Canımız fedadır Türkiye'mize / Birken bin oluruz, gerek yok söze / Nice yüzyılların öncüleriyiz. / Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e / Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e / Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa'nın izcileriyiz. / Aynıdır yönümüz, kıblegahımız / Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız / Hep doğruya doğru güzergahımız / Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz. / İnsanoğlu yazar kökte, künyede / Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede / Hak bizi gözetsin iki dünyada / Bektaş-ı Velî'nin elçileriyiz. (Ay ile Güneş'in elçileriyiz.) "

MHP'den 'Canların Türküsü' paylaşımı

Kaynak: Haberler.com / Politika
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.