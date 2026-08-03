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Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha

Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
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Sezon finalinde yaşanan peş peşe ayrılıklarla gündeme gelen Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir", yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor. Dizinin yeni sezonuna usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı.

Ağustos ayında yeni sezon çekimleri için yeniden sete çıkmaya hazırlanan iddialı yapım, kadrosuna sürpriz bir ismi ekledi. “Yaprak Dökümü”, “Kuzey Güney”, “Çukur” ve “Yeni Gelin” gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde rol alan usta oyuncu Mustafa Avkıran, Uzak Şehir’le el sıkıştı. Çekimleri Mardin’de gerçekleştirilen dizide Avkıran’ın “Kartal” adında sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Sezon finalinde Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Ceren Moray gibi önemli isimlerin veda ettiği dizide yeni sezon hareketliliği sürüyor. Daha önce Onur Özaydın’ı kadrosuna katan fenomen dizinin, Mustafa Avkıran hamlesiyle yeni sezonda nasıl bir hikaye akışı sunacağı şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

Zıdo ağa geliyor

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