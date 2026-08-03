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Fenerbahçe'de Kante krizi

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Fenerbahçe'de Kante krizi
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Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante'nin yüksek maliyeti nedeniyle kulüp içerisinde kriz çıktı. Başkan Aziz Yıldırım'ın eski yönetime 'Gel verdim sana Kante'nin yetkisini, satabiliyorsanız satın' dediği Kante'nin süreçten rahatsız olduğu belirtildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kante'nin yüksek maliyeti nedeniyle eski yönetime 'aldığınız paraya satınız' diyerek oyuncunun satış yetkisini verdi.
  • N'Golo Kante'nin yüksek maliyeti ve sözleşme şartları nedeniyle sarı-lacivertli yönetim oyuncuyu takımdan gönderemiyor ve ek fon arayışına girdi.
  • 35 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Kante, mali konulardaki açıklamalardan ve basına yansıyan tartışmalardan rahatsız olduğu halde yeni sezon hazırlıklarına takımla devam ediyor.

Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante'nin geleceği ve yüksek maliyeti kulüp içerisinde yeni bir krizin doğmasına neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN ESKİ YÖNETİME YETKİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Kante transferinin kulübe yüklediği ağır maliyet sebebiyle eski yönetime yönelik "Çıkıp aldığınız paraya satınız diyorsunuz; gel verdim sana Kante'nin yetkisini, satabiliyorsanız satın" sözleri camiada geniş yankı buldu. Oyuncunun mevcut sözleşme şartları ve yüksek maliyet yükü nedeniyle tecrübeli futbolcuyu takımdan gönderemeyen sarı-lacivertli yönetimin elinin kolunun bağlı olduğu ve süreci yönetebilmek adına ek fon arayışına girdiği öğrenildi.

KANTE ÇIKAN HABERLERDEN RAHATSIZ

Mali konularda hakkında yapılan bu açıklamalardan ve basına yansıyan tartışmalardan Fransız futbolcunun son derece rahatsız olduğu belirtildi. Yaşanan bu gergin havaya rağmen yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte devam eden 35 yaşındaki yıldız orta sahanın önümüzdeki süreçte sahada sergileyeceği performans merak konusu oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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