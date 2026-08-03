Fenerbahçe'de Kante krizi

Fenerbahçe'de Fransız yıldız N'Golo Kante'nin geleceği ve yüksek maliyeti kulüp içerisinde yeni bir krizin doğmasına neden oldu.

AZİZ YILDIRIM'DAN ESKİ YÖNETİME YETKİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Kante transferinin kulübe yüklediği ağır maliyet sebebiyle eski yönetime yönelik "Çıkıp aldığınız paraya satınız diyorsunuz; gel verdim sana Kante'nin yetkisini, satabiliyorsanız satın" sözleri camiada geniş yankı buldu. Oyuncunun mevcut sözleşme şartları ve yüksek maliyet yükü nedeniyle tecrübeli futbolcuyu takımdan gönderemeyen sarı-lacivertli yönetimin elinin kolunun bağlı olduğu ve süreci yönetebilmek adına ek fon arayışına girdiği öğrenildi.