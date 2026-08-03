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Bergüzar Korel’i uykuda yakaladı! Arkadaşından esprili paylaşım

Bergüzar Korel’i uykuda yakaladı! Arkadaşından esprili paylaşım
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yakın arkadaşı ile çıktığı uçak yolculuğunda uykuya yenik düştü. İncesu’nun paylaştığı eğlenceli kareye Korel’den yıllar öncesine uzanan esprili bir gönderme geldi.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yakın arkadaşı Başak İncesu ile yaptığı uçak yolculuğunda eğlenceli anlarla gündeme geldi. Yolculuk sırasında uykuya dalan Korel, arkadaşının objektifine böyle yansıdı.

Başak İncesu, elinde kahvesiyle verdiği selfie pozunda arka planda derin uykuda olan Bergüzar Korel’e de yer verdi. İncesu, paylaşımına “Yolda sohbetine doyum olmuyor” notunu düşerek ünlü oyuncuya esprili bir göndermede bulundu.

BERGÜZAR KOREL’DEN ŞEHRAZAT GÖNDERMESİ

Arkadaşının paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yeniden yayınlayan Bergüzar Korel, bu kez esprili yanıtıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, “Ya Şehrazat koyamazsın ama ya” sözleriyle Başak İncesu’ya takıldı. Korel’in bu paylaşımı, yıllar önce başrolünde yer aldığı ve büyük ilgi gören Binbir Gece dizisindeki Şehrazat Evliyaoğlu karakterine gönderme olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com
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