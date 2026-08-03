Haberler

Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi

Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların kadrosuna yıldız isimleri katması gerektiğini ifade eden Çakar, ''Galatasaray öyle bir transfer yapmalı ki tüm dünya ajansları haberi son dakika olarak geçsin. Kulüp artık o basamakları aştı; Alacaksan De Bruyne veya Musiala gibi adamları ya da onların kalibresinde, rüştünü ispatlamış dünya yıldızlarını alacaksın'' dedi.

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer politikası ve ligdeki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DE SEYİR ZEVKİ KALMAZ''

Çakar, Süper Lig'deki rekabet dengesine dikkat çekerek " Galatasaray'ın yeniden şampiyon olmasını istemiyorum. Eğer bir kez daha şampiyon olurlarsa ligde heyecan ve seyir zevki tamamen biter. Hatta kendi taraftarlarının bile rekabetsiz bir lig istemeyeceğine inanıyorum. Şampiyonluk için Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor öne çıkmalı." dedi. 

''ALACAKSAN DE BRUYNE VE MUSIALA AL''

Galatasaray yönetiminin transferde çıtayı en üste koyması gerektiğini belirten Çakar, "Noa Lang veya Asprilla gibi isimler geldi de ne değişti? Galatasaray öyle bir transfer yapmalı ki tüm dünya ajansları haberi son dakika olarak geçsin. Kulüp artık o basamakları aştı; Alacaksan De Bruyne veya Musiala gibi adamları ya da onların kalibresinde, rüştünü ispatlamış dünya yıldızlarını alacaksın.'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar şok etti
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Trafiği alt üst ettiler: Rekor ceza akıllarını başlarına getirdi!

AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap