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Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti Haber Videosunu İzle
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
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İddiaya göre 22 yaşındaki bir erkek, sosyal medyada tanıştığı 17 yaşındaki kızla birliktelik yaşamak için, genç kızın söylediği buluşma noktasına geldi. O anlarda kamerasını açarak yaşananları kayda alan genç kız, arabayla gelen erkeği sert sözlerle ifşa etti. Görüntülendiğini anlayan adam, arabadan inmeden yüzünü kapatarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Sosyal medyada tanıştığı 17 yaşındaki genç kızla buluşmak isteyen 22 yaşındaki bir erkek, genç kızın verdiği adrese gitti. İddiaya göre, ilişkiye girmek için buluşma noktasına arabasıyla gelen adam, genç kızın cep telefonu kamerasını açarak kendisini kaydetmeye başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Genç kızın sert sözlerle tepki gösterdiği ve yaşananları anbean kaydettiği o anlarda şüpheli büyük şok yaşadı.

HIZLA GAZA BASIP KAÇTI

Görüntülendiğini fark eden adam, arabasından inmeden yüzünü gizlemeye çalıştı. Yakalanmanın verdiği panikle hızla gaza basan sürücü, olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, yaşanan olay toplumsal gündemde yeniden tartışmalara yol açtı.

Kaynak: Haberler.com
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