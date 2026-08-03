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40 yaşındaki Dzeko beklenen imzayı attı

40 yaşındaki Dzeko beklenen imzayı attı
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Kariyerinin 23. profesyonel yılında olan 40 yaşındaki Edin Dzeko, Bundesliga ekibi Schalke ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Profesyonel futbol kariyerinde 23. yılını geride bırakan 40 yaşındaki dünya golcüsü Edin Dzeko, Almanya köklü kulübü Schalke 04 ile resmi sözleşme yeniledi.

1 YIL DAHA SCHALKE'DE

Sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan Bosna Hersekli deneyimli golcü, Alman ekibiyle 2027 yılına kadar geçerli olan resmi imzayı attı.  

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Schalke formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik kritik bir katkı sağlayan Boşnak yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonlarda Fenerbahçe'de de forma giyen Dzeko, çıktığı 99 maçta 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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