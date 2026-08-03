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26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
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ORC Araştırma'nın 26 ilde 1920 katılımcıyla gerçekleştirdiği son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. "Bu pazar seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti %32,5 ile ilk sırada yer alırken, yeni kurulan Yeni Parti %19,4 ile ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti. CHP'nin oy oranı ise yüzde 11.8 olarak belirlendi.

ORC Araştırma Şirketi, Yeni Parti’nin kurulmasının ardından yaptığı ilk genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde 26 ilde 1920 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada, AK Parti zirvedeki yerini korurken yeni kurulan Yeni Parti ikinci sıraya yerleşti.

YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Elde edilen verilere göre AK Parti %32,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, çiçeği burnunda Yeni Parti %19,4 ile ikinci sıradan listeye girdi. CHP ise %11,8 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı.

İŞTE ANKETİN TAM SONUÇLARI

ORC Araştırma tarafından paylaşılan ankete göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: %32,5
  • Yeni Parti: %19,4
  • CHP: %11,8
  • DEM Parti: %8,5
  • MHP: %8,1
  • İYİ Parti: %5,6
  • Zafer Partisi: %3,8
  • BBP: %3,4
  • Saadet Partisi: %2,2
  • Yeniden Refah Partisi: %2,0
  • Diğer: %2,7

İşte anketin grafiği; 

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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıIbrahim Yarbey Yarbey:

1920 kisinin tercihimi belirleyici olacak?

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Haber Yorumlarıali tartan:

Gerçekte de böyleydi zaten ikiye bölününce daha da beter oldular

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Araştırma şirketinin adı söz meclisten dışarı ..))

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Shp dsp döneminde chp nin esamesi okunmuyordu...

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Haber YorumlarıGerçek:

İnsanları 25 senedir cahilliğe itince sonuç bu olur

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