26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

ORC Araştırma Şirketi, Yeni Parti’nin kurulmasının ardından yaptığı ilk genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 27-29 Temmuz 2026 tarihlerinde 26 ilde 1920 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada, AK Parti zirvedeki yerini korurken yeni kurulan Yeni Parti ikinci sıraya yerleşti.

YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Elde edilen verilere göre AK Parti %32,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, çiçeği burnunda Yeni Parti %19,4 ile ikinci sıradan listeye girdi. CHP ise %11,8 oy oranıyla üçüncü sırada kaldı.

İŞTE ANKETİN TAM SONUÇLARI

ORC Araştırma tarafından paylaşılan ankete göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: %32,5

Yeni Parti: %19,4

CHP: %11,8

DEM Parti: %8,5

MHP: %8,1

İYİ Parti: %5,6

Zafer Partisi: %3,8

BBP: %3,4

Saadet Partisi: %2,2

Yeniden Refah Partisi: %2,0

Diğer: %2,7

İşte anketin grafiği;