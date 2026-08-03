Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Santrfor arayışını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ın masasına menajerler aracılığıyla Mauro Icardi teklifi gelmişti. Yıldız golcünün menajeri aracılığıyla iletilen öneri, siyah-beyazlı yönetimde karşılık bulmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN ICARDI'YE RET

Siyah-beyazlı kulüp yetkilileri, ''Mauro Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz'' diyerek teklifi geri çevirdi ve kapıyı kapattı.

''HEDEFİ AVRUPA'DA KALMAK YÖNÜNDE''

Icardi’nin temsilcisi Elio Pino ise oyuncunun Galatasaray sayfasını kapatırken yaptığı açıklamada, ''Icardi’nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Tüm isteği ve hedefi Avrupa’da kalmak yönünde'' ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla ligde 4 şampiyonluk yaşayan Arjantinli forvet sarı-kırmızılılarda dört sezonda 134 maça çıktı. Icardi, 77 gol ve 25 asistlik bir performans sergilemişti.