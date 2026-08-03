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Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı

Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Haber Videosunu İzle
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
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Magazin gündeminin öne çıkan isimlerinden Bennu Gerede’nin katıldığı canlı yayında yaptığı cinsellik açıklamaları başına dert oldu. Gerede’nin açıklamalarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nin 226. maddesi kapsamında hakkında re’sen soruşturma başlattı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede hakkında TCK'nın 226. maddesi kapsamında 'müstehcenlik' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
  • Gerede, Survivor yarışması öncesinde cinsellikten mahrum kalacağı endişesi yaşadığını ve boynuna taktığı takının yetişkin oyuncağı olduğunu açıkladı.
  • Gerede daha önce kendisini 'libidosu yüksek bir kadın' olarak tanımlamıştı.

Oyuncu ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, katıldığı canlı yayında yaptığı cinsellik açıklamaları ve yetişkin oolyuncağı olduğunu açıkladığı takısıyla gündeme oturdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlattı.

Bennu Gerede’nin, özellikle geçmişte katıldığı Survivor yarışmasına dair itirafları ve boynundaki aksesuarı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Yarışma öncesinde cinsel yaşamından uzak kalacağı için endişelendiğini dile getiren Gerede, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor’a katıldığımda cinsellikten mahrum kalacaktım. ‘Ben nasıl yapacağım?’ dedim. Düşünmeden kendimi oraya attım."

Öte yandan program sırasında Gerede’nin boynuna taktığı rose altından yapılma, kolye de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Gerede bu takını bir yetişkin oyuncağı olduğunu açıkladı. 

Açıklamaları ve aksesuar tercihiyle geniş yankı uyandıran ünlü isim hakkında Başsavcılık harekete geçti ve TCK'nın 226. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı. 

"LİBİDOSU YÜKSEKBİR KADINIM" 

Bennu Gerede, daha önce katıldığı bir YouTube programında da özel hayatı ve cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu. Kendisini "libidosu yüksek bir kadın" olarak tanımlayan ve cinsel hayatının önemini vurgulayan Gerede, gelen eleştirilere "Toplumun bu tür konulara henüz hazır olmadığını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

TCK 226'NIN KAPSAMI 

Soruşturmanın dayanağını oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, "müstehcenlik" suçunu düzenliyor. Söz konusu maddede; müstehcen görüntü, yazı veya sözlerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması ya da basılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar yer alıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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