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Lefkoşa'da markette bıçaklı dehşet

Lefkoşa'da markette bıçaklı dehşet
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KKTC Lefkoşa'da bir markette bir kadını bıçakla yaralayan saldırgan, ardından intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı kadın ve zanlı hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığını iddia etti.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da girdiği markette bir kadını bıçakla yaralayan şahıs, intihar girişiminde bulundu. Olayda ağır yaralanan kadın ile saldırganın tedavisi hastanede devam ediyor.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesindeki bir markette öğle saatlerinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, markette bir kadına saldırarak yaralayan şahıs, ardından intihar girişiminde bulundu. Olayda ağır yaralanan kadın ile zanlı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görgü tanıkları, saldırganın kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski sevgilisine saldırdığını iddia etti.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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