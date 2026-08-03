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Pendik'te iş insanı cinayetinde 3 gözaltı

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Pendik'te inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi (46), 31 Temmuz'da şantiyesinin girişinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek olayı aydınlattı ve saldırganı Taksim'de, kaçışına yardım eden 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Pendik'te iş insanının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te 31 Temmuz'da inşaat işiyle uğraşan iş insanı Ercan Ekşi'nin (46) şantiyenin girişinde silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaydan yaklaşık 3 saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.

Kaynak: AA
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