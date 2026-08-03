İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı
İstanbul'da kaldığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Otel yönetiminin olumsuz yoruma karşılık kendisine yaptırım uyguladığını öne süren turistin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.
- İstanbul'da bir otelde konaklayan Rus turist, otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yaptıktan sonra kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti.
- Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı otel yönetiminin yaklaşımını eleştirerek olayın araştırılmasını talep etti.
İstanbul'da konakladığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının hemen ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Olay, İstanbul’daki ünlü bir otelde meydana geldi. Konakladığı tesisteki hizmetten memnun kalmayan Rus turist, yaşadığı olumsuz deneyimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İddiaya göre, yapılan bu paylaşımı fark eden otel yönetimi misafirine sıra dışı bir yaptırım uyguladı. Paylaşımın ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun aniden kesildiğini belirten Rus turist, duruma tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Rus turistin elektrik ve suyunun kesildiğine dair iddiası kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, otel yönetiminin bu yaklaşımını sert bir dille eleştirirken, turizm sektöründe müşteri memnuniyeti ve etik kurallara dikkat çekerek olayın araştırılmasını talep etti.