Haberler

İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da kaldığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Otel yönetiminin olumsuz yoruma karşılık kendisine yaptırım uyguladığını öne süren turistin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

  • İstanbul'da bir otelde konaklayan Rus turist, otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yaptıktan sonra kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti.
  • Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı otel yönetiminin yaklaşımını eleştirerek olayın araştırılmasını talep etti.

İstanbul'da konakladığı otel hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan Rus bir turist, paylaşımının hemen ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun kesildiğini iddia etti. Yaşanan sıra dışı olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olay, İstanbul’daki ünlü bir otelde meydana geldi. Konakladığı tesisteki hizmetten memnun kalmayan Rus turist, yaşadığı olumsuz deneyimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İddiaya göre, yapılan bu paylaşımı fark eden otel yönetimi misafirine sıra dışı bir yaptırım uyguladı. Paylaşımın ardından kaldığı odanın elektrik ve suyunun aniden kesildiğini belirten Rus turist, duruma tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti yine sosyal medya üzerinden dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Rus turistin elektrik ve suyunun kesildiğine dair iddiası kısa sürede dijital platformlarda yayılarak geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, otel yönetiminin bu yaklaşımını sert bir dille eleştirirken, turizm sektöründe müşteri memnuniyeti ve etik kurallara dikkat çekerek olayın araştırılmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu

Sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı
Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?