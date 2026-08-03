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Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti Haber Videosunu İzle
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
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Bali’de eşinden sürekli şiddet gören ve boşanma talebi reddedilen genç kadın, Sedat Peker'in devreye girmesiyle yaşadığı zorlu süreci atlattı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan mağdur kadın, boşanma sürecinin Peker sayesinde netlik kazandığını ve artık kendisini güvende hissettiğini belirterek teşekkür etti.

Bali’de yaşadığı süre boyunca eşinden sürekli şiddet gören ve ayrılmak istemesine rağmen tehditlerle engellenen genç kadının yardımına Sedat Peker yetişti. Yaşadığı zorlu süreci ve Peker'in kendisine sunduğu desteği sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, "Boşanma sürecim abim sayesinde netlik kazandı" dedi.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORDU, AYRILAMIYORDU

Endonezya'nın Bali adasında hayatını sürdüren genç kadının, evliliği boyunca eşi tarafından şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Evliliğini sonlandırmak ve eşinden ayrılmak isteyen kadın, şiddet ve tehditler nedeniyle boşanma sürecini bir türlü başlatamadı.

"ŞU ANDA KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Çaresiz kalan genç kadının yardımına Sedat Peker koştu. Yaşadığı zor günlerin ardından Peker'in devreye girmesiyle güvende olduğunu belirten kadın, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşadığı memnuniyeti ve teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Boşanma sürecim abim Reis Sedat Peker sayesinde netlik kazanmıştır. Şu anda kendimi güvende hissediyorum. Abime çok teşekkür ediyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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