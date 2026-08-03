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Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu Haber Videosunu İzle
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
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Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ağır suçlamalarla cezaevine gönderilen Beşikçioğlu'nun nakil sırasındaki bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.

  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 30 Temmuz'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
  • Beşikçioğlu, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, zimmet, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma dahil 7 farklı suçlamayla tutuklandı.
  • Operasyon kapsamında 55 şüpheliden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 14 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı, 1 şüphelinin işlemleri ise hastanede devam etti.

30 Temmuz'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine sevki sırasındaki yeni görüntüleri basına yansıdı.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Beşikçioğlu'nun yolculuk sırasındaki durumu dikkat çekti. Nakil işlemi için kullanılan aracın ön koltuğuna oturduğu ve koltuğa doğru uzandığı görülen Beşikçioğlu'nun, zorlu sorgu ve mahkeme sürecinin ardından oldukça bitkin olduğu gözlendi.

7 FARKLI SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Erdal Beşikçioğlu, dosyada yer alan oldukça ağır iddialar kapsamında tutuklandı. Beşikçioğlu'na yöneltilen suçlamalar şu şekilde sıralandı:

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
  • Örgüte üye olma
  • Zimmet
  • Rüşvet
  • İrtikap
  • İhaleye fesat karıştırma
  • Edimin ifasına fesat karıştırma

OPERASYONUN BİLANÇOSU: 40 KİŞİ CEZAEVİNDE

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan toplam 55 şüphelinin adli süreçleri de büyük oranda tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından 44 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemenin verdiği karar doğrultusunda; aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Hastanede tedavi gören 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRevolver:

Gün ola devran döne...

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