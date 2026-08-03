Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

30 Temmuz'da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine sevki sırasındaki yeni görüntüleri basına yansıdı.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledilen Beşikçioğlu'nun yolculuk sırasındaki durumu dikkat çekti. Nakil işlemi için kullanılan aracın ön koltuğuna oturduğu ve koltuğa doğru uzandığı görülen Beşikçioğlu'nun, zorlu sorgu ve mahkeme sürecinin ardından oldukça bitkin olduğu gözlendi.

7 FARKLI SUÇLAMADAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Erdal Beşikçioğlu, dosyada yer alan oldukça ağır iddialar kapsamında tutuklandı. Beşikçioğlu'na yöneltilen suçlamalar şu şekilde sıralandı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme

Örgüte üye olma

Zimmet

Rüşvet

İrtikap

İhaleye fesat karıştırma

Edimin ifasına fesat karıştırma

OPERASYONUN BİLANÇOSU: 40 KİŞİ CEZAEVİNDE

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan toplam 55 şüphelinin adli süreçleri de büyük oranda tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından 44 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemenin verdiği karar doğrultusunda; aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Hastanede tedavi gören 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.