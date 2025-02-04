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MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, AFAD Başkanı Okay Memiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne atandı. Memiş'ten boşalan AFAD Başkanlığı koltuğuna ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi.

Afad Başkanı Okay Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla MGK Genel Sekreterliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ, MGK SEKRETERLİĞİNE ATANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda atama kararı yayımlandı. Buna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliğine getirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise AFAD Başkanı olarak atandı.

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay MEMİŞ, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Eczacı Sibel Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır.

İKİ YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Moğolistan Büyükelçisi olarak atandı. Ufuk Ulutaş ise Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi oldu.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI DEĞİŞTİ

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros Mersin Valisi olarak atandı. Toros'un yardımcısı Hüseyin Kök yeni Göç İdaresi Başkanı oldu.

İŞTE TÜM ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüm atama kararları şöyle:

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTarik Ardic:

Ya padişahlık ne iğrenç ve bunu halk istiyor garip olanda sürünüyor en büyük düşmanı CAHİLLİK

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSefa Altun:

AFAD-MGK NE ALAKA,YİNE ALAKASİZ LİYAKATSİZ BİR ATAMA....

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Liyakatsizliğin daniskası

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

:) Kızılay ve AFAD'ın deprem ödülleri verildi tebrikler . AFAD'ın depremin yıl dönümü arifesinde olması bi garip

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Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıveli İdi:

İzahı olmayanın mizahı olurmuş. Gelsin bakalım mizahi yorumlar

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