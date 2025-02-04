MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

Afad Başkanı Okay Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla MGK Genel Sekreterliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ, MGK SEKRETERLİĞİNE ATANDI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çok sayıda atama kararı yayımlandı. Buna göre Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, MGK Genel Sekreterliğine getirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise AFAD Başkanı olarak atandı.

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay MEMİŞ, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Eczacı Sibel Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır.

İKİ YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Moğolistan Büyükelçisi olarak atandı. Ufuk Ulutaş ise Türkiye'nin Özbekistan Büyükelçisi oldu.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANI DEĞİŞTİ

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros Mersin Valisi olarak atandı. Toros'un yardımcısı Hüseyin Kök yeni Göç İdaresi Başkanı oldu.

İŞTE TÜM ATAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüm atama kararları şöyle: