Akşener'den Dikbayır'ın iddialarına yanıt: Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün akşam canlı yayında konuşan İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarına ilişkin bir gazetecinin sorusuna yanıt verdi. Akşener, "İddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'bunlar iftiradır diyerek' mahkemeye gittiği bir süreç bu. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir." dedi.

İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır, dün bir canlı yayında, parti genel başkan yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Meral Akşener'in özel kalemine ve özel kalemin eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile ilgili "7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim" ifadelerini de kullandı. Dikbayır'ın iddiaları sorulan Akşener, "Dün ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan ve özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim. Hukuk açısından daha ayrıntılı bir cümle kurmak mümkün değil. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" diye konuştu.

81 İLDE VE İLÇELERİNDE SEÇİME GİRME KARARI

Akşener, partisinin Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 81 ilde ve ilçelerinde seçime girme kararı aldıklarını hatırlattı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimler için Çanakkale Belediye Başkan adayını belirlediklerini ifade eden Akşener, "İnşallah kendisinin projeleriyle, çalışkanlığıyla da bu belediyeyi, Çanakkale Belediyesini alacağız." dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN ZİYARETİ

Bir gazetecinin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sizi ziyaret etti. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi: "Sayın Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda genel başkanları Sayın Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Şunu söylemek isterim. Bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm, çirkin bir tavır oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok. Sayın Mansur Yavaş, tekrar söylüyorum, bir nezaket ziyareti yaptı. Adı üstünde nezaket. Kendi genel başkanlarının selamlarını getirdi. O nedenle zaten böyle bir durumda hepimiz açısından çok üzüldüğüm bir haber. Artık ipin ucu kaçtı Türkiye'de. Misafir gelmiş, nezaket ziyareti yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki? Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok."

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında yaptığı açıklamaların hatırlatılmasının ardından, "Ben izleyemedim. Sabah söyledi arkadaşlarımız. Çünkü bir toplantım vardı akşam, izleyemedim. Güzel şeyler söylediğini söylediler. O kadar biliyorum." ifadesini kullandı.

DİKBAYIR'IN İDDİALARI

Meral Akşener, partisinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarının sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımız, istifa eden arkadaşlarımız hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim. Çünkü sorumluluk ama her şeye rağmen sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. Yani izahta bulunacak alan orasıdır. Hesaplaşılacak ya da helalleşilecek yer de orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım. Zaman zaman da çok çirkin, haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen."

Yerel seçimlere 81 ilde hür ve müstakil olarak girme konusunda Genel İdare Kurulunda karar aldıklarını anımsatan Akşener, o günden beri medyada eleştirildiklerini dile getirdi.

"EDEP, HAYA, AHLAK DUYGUSU SİYASETTE ÖNEMLİDİR"

"Hangi nasırlara bastığımızı gerçekten bilmiyorum." diyen Akşener, İYİ Parti olarak büyük mücadeleler vererek bugünlere geldiklerini belirtti. Akşener, şunları kaydetti: "Dün ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan ve özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim. Hukuk açısından daha ayrıntılı bir cümle kurmak mümkün değil. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir."

DİKBAYIR NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır dün TV100 adlı televizyon kanalında, parti genel başkan yardımcısı Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından kayıt dışı para toplayıp Meral Akşener'in özel kalemine ve özel kalemin eşine verdiğini iddia etti. Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ile ilgili "7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200 bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış. Ben bunu anlamış değilim." demişti.

Ümit Dikbayır

BANKA HESABI İDDİASI KRİZ ÇIKARTTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti. İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü'ye verdiği röportajda "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçti.

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istedi. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söyledi. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirdi.