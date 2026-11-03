Alaska'da 'aynı isimli aday' krizi: Seçmenin kafası fena karıştı

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ABD’deki ara seçimlerin en sıra dışı yarışı Alaska’da yaşanıyor. Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile neredeyse aynı adı taşıyan ikinci bir adayın pusulada yer alması, seçimlere yönelik manipülasyon iddialarını beraberinde getirdi. Demokrat aday Mary Peltola’nın bu adaylığa önayak olduğu öne sürülürken, tartışmalar Adalet Bakanlığı soruşturmasına ve mahkemeye taşındı.

İKİ "DAN SULLIVAN" AYNI PUSULADA

Tartışmanın odağındaki isim, emekli öğretmen Daniel J. Sullivan Jr. oldu. Ön seçimleri geçerek pusulada yer alan adayın, Cumhuriyetçi Senatör Dan S. Sullivan ile olan isim benzerliği seçmenin kafasını karıştırdı. Senatör Sullivan, oyları bölmek amacıyla bu adayın yarışa sokulduğunu savunurken; adaylığı organize etmekle suçlanan Demokrat Mary Peltola ise "Oy verenleri kandırmakla ilgilenmiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

ADALET BAKANLIĞI VE EYALET HAREKETE GEÇTİ

Ulusal basına yansıyan iddiaların ardından ABD Adalet Bakanlığı ceza soruşturmasını genişleterek yeni celpler gönderdi. Alaska’nın Cumhuriyetçi Valisi Mike Dunleavy de eyalet çapında ayrı bir inceleme başlattı. Konuya müdahil olan Donald Trump ise iddiaları "seçim sahtekarlığı" olarak nitelendirdi.

MAHKEME TRUMP YÖNETİMİNİN TALEBİNİ REDDETTİ

Adalet Bakanlığı, Senatör Sullivan’ın kaybetmesi ihtimaline karşı sonuçların onaylanmasının durdurulması için federal mahkemeye başvurdu. Ancak Yargıç Sharon Gleason, oyların ayrıştırılmasına dair uygulanabilir bir plan sunulmadığı ve hukuki dayanak yetersiz olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Bakanlığın karara itiraz edeceği açıklandı.

SONUÇLARIN KESİNLEŞMESİ 18 KASIM'I BULABİLİR

Eyalette uygulanan "sıralamalı tercih sistemi" ve geç ulaşan oyların sayım süreci nedeniyle net sonucun 18 Kasım’a kadar açıklanamayabileceği bildirildi.

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