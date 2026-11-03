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Batrakov, Galatasaray tarihine geçti

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Batrakov, Galatasaray tarihine geçti
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Stuttgart filelerine 3 dakikada iki gol gönderen Aleksey Batrakov, 21 yaş 147 gün ile Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol birden atan en genç oyuncu oldu. Batrakov ayrıca 4 golle Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Stuttgart karşısında muazzam bir performansa imza atan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla iki gol birden atarak tarihe geçti.

GOLLERİYLE 3 DAKİKADA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Alman ekibinin filelerini 3 dakika içerisinde iki kez havalandıran Batrakov; 21 yaş 147 gün ile Galatasaray kulüp tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol kaydeden en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVEDE

Sergilediği performansla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam eden genç yıldız, bu karşılaşmayla birlikte organizasyondaki toplam gol sayısını 4'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmre Osman:

Bu çocuk çok geçmez Avrupa'ya gider barça Paris city gibi takımlar bu çocuğu kapar. muhteşem bir yetenek

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Haber YorumlarıErhan Gulden:

Yarında Liverpoolu tutuyor Türkiyenin çoğu. Fenerin Mbappesi mert hakan oynarsa hatrick yapabilir. Dikkat edin ona liverpool...

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Haber YorumlarıFatma123456:

Golden Boy....

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Haber YorumlarıTayfun öztürk:

Topla oynamayı fazla sevmiyor, tam İngilizlerin istediği tip bi oyuncu.

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