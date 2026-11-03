Batrakov, Galatasaray tarihine geçti

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Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Stuttgart karşısında muazzam bir performansa imza atan Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla iki gol birden atarak tarihe geçti.

GOLLERİYLE 3 DAKİKADA ADINI TARİHE YAZDIRDI

Alman ekibinin filelerini 3 dakika içerisinde iki kez havalandıran Batrakov; 21 yaş 147 gün ile Galatasaray kulüp tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol kaydeden en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZİRVEDE

Sergilediği performansla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam eden genç yıldız, bu karşılaşmayla birlikte organizasyondaki toplam gol sayısını 4'e çıkardı ve Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

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