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Sel ABD seçimlerini de vurdu: 20'den fazla seçim merkezi taşındı

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Sel ABD seçimlerini de vurdu: 20'den fazla seçim merkezi taşındı Haber Videosunu İzle
Sel ABD seçimlerini de vurdu: 20'den fazla seçim merkezi taşındı
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ABD'de ara seçim heyecanı sürerken Florida'da etkili olan şiddetli yağış ve sel, oy verme sürecini sekteye uğrattı. Bazı bölgelerde yolların sular altında kalması üzerine seçmenlerin sandığa ulaşabilmesi için 20'den fazla seçim merkezinin adresi değiştirildi. Eyalette yedi ilçede olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer vatandaşlara oy kullanmadan önce yeni merkezlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

  • Florida'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle 20'den fazla oy verme noktası geçici olarak başka adreslere taşındı.
  • Florida Valisi Ron DeSantis sel nedeniyle yedi ilçede olağanüstü hal ilan etti.
  • Florida'nın Space Coast bölgesinde 24 saat içinde yaklaşık 61 santimetre yağış kaydedildi.

ABD'de ara seçimlerin yapıldığı Florida eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, oy verme işlemlerini de etkiledi. Bazı bölgelerde yolların sular altında kalması ve seçim merkezlerine ulaşımın güçleşmesi üzerine 20'den fazla oy verme noktası geçici olarak başka adreslere taşındı. Vali Ron DeSantis, sel felaketi nedeniyle yedi ilçede olağanüstü hal ilan etti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR YOLLARI SULAR ALTINDA BIRAKTI

ABD'de bugün gerçekleştirilen ara seçimlerde Florida, sel nedeniyle seçim günü farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Eyaletin özellikle orta ve doğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, çok sayıda yolun sular altında kalmasına ve bazı bölgelerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Florida'nın Space Coast olarak bilinen bölgesinde 24 saat içinde yaklaşık 61 santimetreye ulaşan yağış kaydedildi. Washington Post'un aktardığına göre bazı bölgelerde bir buçuk gün içinde yaklaşık 71 santimetre yağış düştü. Sel suları evleri ve araçları etkilerken, bazı noktalarda kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. 

SEÇMENLER FARKLI MERKEZLERE YÖNLENDİRİLDİ

Sel nedeniyle seçim merkezlerine ulaşımın güvenli olmadığı bölgelerde yetkililer oy verme noktalarını değiştirme kararı aldı. Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach ve St. Lucie bölgelerinde 20'den fazla seçim merkezinin geçici olarak taşındığı bildirildi.

Brevard County'de bazı seçmenler Melbourne'deki New Shiloh Christian Center ve Joseph N. Davis Community Center gibi alternatif noktalara yönlendirilirken, Palm Beach County'de iki seçim merkezinin adresi değiştirildi. St. Lucie County'de de birden fazla bölgedeki seçmenler için yeni oy verme noktaları belirlendi. 

VALİDEN 7 İLÇEDE OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI

Florida Valisi Ron DeSantis, şiddetli yağış ve selin yol açtığı tehlikeler nedeniyle yedi ilçede olağanüstü hal ilan etti. Karar, ulaşımın mümkün olmadığı veya güvenli bulunmadığı seçim merkezlerinin başka adreslere taşınmasına da imkân sağladı.

Eyalet yetkilileri, seçmenlerin oy kullanmadan önce bağlı oldukları seçim bölgesinin güncel adresini kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca sel sularıyla kaplanan yollardan geçilmemesi ve kapatılan güzergâhlara girilmemesi konusunda uyarı yaptı. 

Florida'daki yetkililer, hava ve yol koşullarına bağlı olarak yeni adres değişikliklerinin de yaşanabileceğini bildirdi. Böylece eyalette ara seçim günü, siyasi rekabetin yanı sıra selin neden olduğu ulaşım ve organizasyon sorunlarıyla da geçti.

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