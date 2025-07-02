Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
CHP'nin kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkması halinde partinin başına döneceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini yürüttüğü Ankara'daki ofis mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Mülk sahibi, konut için 43 milyon lira bedel belirledi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini gerçekleştirdiği Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisi, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 8 Eylül'e ertelendi. Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde partinin başına döneceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çankaya'daki ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.
48 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ
Mülk sahibi, internet sitesinde yayınladığı ilanda konut için 48 milyon lira isterken, kişisel ihtiyaçlar nedeniyle satış kararını verdiğini belirtti. Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.