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Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2013'te silahla vurularak öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve JASAT'ın çalışmasıyla yeniden incelendi. 28 kişinin iletişim verileri karşılaştırılırken tanıklar, şüpheli Murat Atasoy'un tartıştığı kişilere 'Sonunuz Arif gibi olur' dediğini anlattı. Suçlamaları reddeden Atasoy ve Turan Zengin tutuklandı.

  • Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013'te silahla vurulmuş halde ölü bulunan Arif Yılmaz'ın (50) dosyası 13 yıl sonra yeniden açıldı.
  • Soruşturma kapsamında Turan Zengin ve Murat Atasoy tutuklandı.
  • Tanık ifadelerine göre Murat Atasoy, cinayetten sonraki yıllarda mahallede tartıştığı kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 yıl önce öldürülen Arif Yılmaz'ın (50) 2 cinayet şüphelisinden Murat Atasoy'un sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartışıp, kavga ettiği kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dediği ortaya çıktı.

DOSYA 13 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde 1 Haziran 2013'te Arif Yılmaz'ın başından, bacağından ve göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında olay tüm yönleriyle yeniden incelendi. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları yeniden analiz edildi. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı.

TANIK İFADELERİ ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Alınan bazı tanık ifadelerinde Murat Atasoy'un cinayetten sonraki yıllarda dönem dönem mahallede tartıştığı ve kavga ettiği bazı kişilere "Sonunuz Arif gibi olur" dediği ve şüphelerin artmasıyla soruşturmanın bu şekilde derinleştirildiği belirtildi. Savcılık, teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Turan Zengin ile Murat Atasoy'u gözaltına aldı.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu arada, şüphelilerin aynı mahalleden oldukları bildirildi. Arif Yılmaz'ın cansız bedeninin bulunduğu yer ile Beyyenice Mahallesi dron ile görüntülendi.

ABLASI: ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN

DHA'ya konuşan Arif Yılmaz'ın ablası Nefise Yılmaz, "Evden 10.15'te hayvanlarla tarlaya gönderdik. 17.00 sıralarında eve gelmeyince ben merak ettim. Irmak kıyısında tarlamız vardı. Amcama Arif'in eve gelmediğini söyledim. Amcam da onu aramak için peşine gitti. Tarlada bulamadık. Köylüler hepsi aramaya gitmiş. Her tarafı aramışlar tarlada. Bulan kişi de S.Y. ile Y.G.'ydi. Sonra bize de bulunduğunun haberi geldi. Allah herkesten razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, jandarmamıza, savcımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim. Rabbim bunu bana gösterdi. Ailemi sevindirdi. Benim kardeşimi öldürmelerinin sebebi neydi? Arif çok iyi biriydi. Herkesin boğazında lokması vardır. Kimseye kötü gözle bakmazdı. Yardımcı olurdu herkese" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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