Futbol dünyasını sarsan itiraf: İki tabancayla dolaşıyordum

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun başkanı Claudio Lotito, taraftarlarla yaşadığı gerilim ve kendisine yöneltilen tehditlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından La Repubblica'nın haberine göre Lotito, savcılara verdiği ifadede güvenliğinden endişe ettiği için geçmişte iki silahla dolaştığını anlattı.

"BİRİ HAYATIMI KURTARDI"

Taraftar gruplarının şiddet yanlısı kesimlerinden tehditler aldığını belirten Lotito, "Uzun süre biri önde, diğeri arkada olmak üzere iki tabancayla dolaştım. Biri otomatikti, diğeri Smith & Wesson'dı. Bir keresinde bunlardan biri işe yaradı, hayatımı kurtardı." dedi.

Lotito, Roma'nın Montesacro bölgesindeki bir mağaza açılışında mahsur kaldığını ve olay yerinden ayrılabilmek için çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duyduğunu da söyledi.

"GÜNDE 5 BİN TEHDİT TELEFONU ALIYORUM"

Kendisine yönelik tehditlerin devam ettiğini savunan Lazio Başkanı, "Günde 5 bin tehdit telefonu alıyorum. Şaka yapmıyorum. Ben hayatta mücadeleden çekilen değil, mücadele eden biriyim. Zorbalığa karşıyım." ifadelerini kullandı.

KULÜBÜN SATILACAĞI İDDİALARINI YALANLADI

Lazio'nun yabancı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddialara da değinen Lotito, kulübü devretmeyi düşünmediğini ve kendisine herhangi bir satın alma teklifi ulaşmadığını belirtti. Lotito, "Hiç teklif almadım. Bu nedenle şikayetlerde bulunmak ve hiçbir teklif almadığımı bildirerek Consob'a başvurmak zorunda kaldım." dedi.

TARAFTARLARA OLAY YARATACAK YANIT

Kulübün taraftarlara artık hayal kurdurmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Lotito, "Hayal görmek istiyorsanız uyku ilacı alın." sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com