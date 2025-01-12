DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM Partili Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan İmralı heyeti dün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

BUGÜN YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞECEKLER

Heyet bugün de Kocaeli'deki Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Ziyaretin de saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

ANKARA'DA BASIN TOPLANTISI

Figen Yüksekdağ ile görüşmenin ardından DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Heyetin kısa süre içerisinde ikinci kez İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi de planlanıyor. O ziyaretin ardından da gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

DEMİRTAŞ İLE EDİRNE'DE GÖRÜŞME

Heyetin hafta sonu ilk görüşmesi dün Edirne'de gerçekleşti. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi'ne geldi. DEM heyeti saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Görüşme 15.55 sıralarında sona erdi.

DEMİRTAŞ'IN MESAJINI AKTARDI

Buldan, Türk ve Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sağlığının ve moralinin iyi olduğunu söyledi. Selahattin Demirtaş'ın mesajını aktaran Önder, "Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler." dedi.

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi; "Selahattin Bey'in Twitter hesabından geniş bir açıklama yapılacak. Özellikle televizyonlarda, bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var. Arkadaşlar, bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz, eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak. Kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk."

Heyetteki Ahmet Türk, "Bizim amacımız binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın yeniden kucaklaşması, kadim dostluğun tekrar yerine getirilmesidir." derken, Pervin Buldan ise "Biz heyetimiz adına hem Sayın Demirtaş'a hem sayın Mızraklı'ya teşekkür ediyoruz. Hepimizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demirtaş, bu dönemin en hassas konusunun kamuoyu desteği olduğunu söyledi. Şeffaflığın önemine dikkat çeken Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı." dedi. Şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını arzuladıklarını söyleyen Demirtaş, "Siyasetçiler olarak bizim rolümüz ve misyonumuz barış zeminini güçlendirmek, tarafları barış için cesaretlendirmek, barışçıl, sivil, siyasi mücadeleyi büyütmektir." ifadelerini kullandı. Demirtaş, "Sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için güven verici somut adımların hızlıca atılması gerekiyor." ifadesini de kullandı. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tüm siyasi parti liderlerine de teşekkür etti.

GÖRÜŞMELER SONRASI AÇIKLAMA GELECEK Mİ?

Dem Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Dem Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI'YA GİDECEK

Dem Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor. Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan'a da aktarması bekleniyor. Daha sonra gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. 9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı. Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı. 27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET TURU

28 Aralık'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, siyasi partilere yönelik ziyaret turu başlattı. DEM'lilerin siyasi turu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayıp MHP, AK Parti'yle devam etti. Son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirildi. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.