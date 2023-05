Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta Konuştu

SİVAS'TA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya programının ardından Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Sivas'a geldi. Havalimanında karşılanan Erdoğan, kent meydanındaki programda vatandaşlarla buluştu. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alanda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Muhalefetin yıllarca yıpratmaya çalıştığı TOKİ'nin 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun. TOKİ tarafından yapılan binalar yıkılmadı. Can kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin yapı stokunu yenilemeye hız verdik. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırak, bütün şehirlerimizi her türlü afete karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'dan başlayarak ülke genelinde altı milyon konutu dönüştüreceğiz. Riskli olarak belirlenen evini kentsel dönüşümle yenileyenlerin inşaat maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Sapkın akımların saldırılarına karşı aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Şimdi buradan soruyorum. Sivas cevabını versin. Bu CHP LGBT'ci midir? HDP, LGBT'ci midir? İyi Parti LGBT'ci midir? Yanlarındakiler de LGBT'ci midir? Peki bu LGBT AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Yeniden Refah Partisi'ne sızabilir mi? Büyük Birlik'e sızabilir mi? Hayır. Kısacası Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Hayır. İşte aramızdaki fark bu. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemiz de kutsaldır. Onun için LGBT filan bizim semtimize uğrayamaz. İnşallah seçimden sonra biz anayasa değişikliği konusunda adımları kararlı bir şekilde atacağız. Destek buluruz, bulmayız. Ama biz adımı atacağız. Bir diğer konu ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası. Bu banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Kadınların, iş ve aile yaşamı dengesini tahkim edecek mekanizmaları güçlendireceğiz Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Toplumumuzun hiçbir kesimini çaresiz, sahipsiz hissettirmeyeceğiz. Bunu da 21 yılda olduğu gibi yine siz Sivaslı kardeşlerimizin desteği ve duasıyla yapacağız. Önümüzde sadece 5 gün kaldı. 28 Mayıs'ta hep birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi için sandıklara gideceğiz. Değerli kardeşlerim, Sivas'ın güçlü desteği sayesinde 14 Mayıs'ta maçın ilk yarısını önde bitirdik. Rehavete kapılmadan çalışarak inşallah ikinci yarıda tarihi bir zafere imza atacağız. Sonuna kadar sandıklara sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığında yine Sivas'tan rekor bekliyorum. Sivas'ın bu kardeşlerini yalnız bırakmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,